Smartphone inattivo? È un rischio. Ecco perché è importante sbloccarlo spesso

Gli smartphone sono dispositivi di utilizzo ormai comune, e tanti di noi non riescono proprio a farne a meno. Proprio perché si tratta di strumenti assai preziosi - alcuni contengono praticamente "tutta la vita" del proprietario - è importante averne cura per tutto il tempo del loro utilizzo, adottando delle buone abitudini per mantenerli il più possibile performanti.

Non è importante solo la cura della scocca e del display, anche le componenti tecniche, il software e la batteria sono da tenere d'occhio. Forse non tutti sanno con poche e brevi operazioni è possibile allungare la vita del proprio telefonino. Una di queste, che forse non è molto conosciuta, consiste nello sbloccare spesso lo smartphone. Per adesso sono in pochi ad aver preso questa abitudine, ma presto potrebbe rivelarsi una pratica davvero necessaria.

Stando a informazioni recenti, da poco Google ha annunciato un nuovo aggiornamento di Android. Tale aggiornamento riguarderà diversi dispositivi, fra computer e cellularil fra cui Samsung Galaxy S25 e Galaxy Tab S10 FE. Fra le novità introdotte figura anche una particolare funzione, che prevede un riavvio automatico del dispositivo nel caso in cui questo non venga sbloccato neppure una volta in tre giorni consecutivi. Una scelta motivata dalla volontà di garantire la sicurezza dell'utente. Il risultato però è che, a causa del refresh, i dati saranno crittografati in modo più sicuro. In sostanza, non sarà più possibile operare senza prima aver digitato il pin della SIM.

Occhio, dunque, a lasciare inutilizzato lo smartphone per troppi giorni, perché potrebbe entrare in gioco il sistema operativo. Non si tratta, comunque, solo di questo.

Riavviare e sbloccare spesso il telefono resta a prescindere una buona abitudine, specie dopo ore di uso prolungato. Serve a dare riposo ai dispositivi che si sono molto sovraccaricati, allontanando così il rischio di rellentamenti, o vulnerabilità.

Molto presto arriverà il riavvio automatico di Google.