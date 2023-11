Il nostro volto sui porno deep fake: come può succedere e come difendersi

Sono sempre più numerose le segnalazioni dei deep fake pornografici dove il volto dei minorenni viene associato, con l'intelligenza artificiale, al corpo di un'altra persona o anch'esso prodotto dalla tecnologia creando una copia finta che poi gira velocemente sul web ma anche sugli smartphone. È un pericolo sempre più di stretta attualità come dimostra il caso di Treviso in cui alcuni ragazzi, tramite app specifiche, hanno "spogliato" alcune compagne di classe facendo girare finte foto e video con i loro volti.

Quali sono i rischi

È chiaro che sono casi eclatanti in cui la super tecnologia viene utilizzata in modo malevolo: il Garante della Privacy spiega chiaramente che i " deep fake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce" . In un vademecum creato ad hoc, il Garante sottolinea che le persone che compaiono in un deep fake a loro insaputa non solo subiscono la totale perdita di controllo relativa alla propria immagine ma non riescono nemmeno ad avere il controllo delle proprie idee e pensieri " che possono essere travisati in base ai discorsi e ai comportamenti falsi che esprimono nei video ".

Quali sono i reati

Purtroppo, ad oggi non esiste ancora una legge specifica contro i reati per i deep fake pornografici: a spiegarlo sono gli esperti avvocati di Dla Piper, Federico Lucariello e Francesca Cannata, al Corriere sottolineando che in base ai casi " tali condotte potrebbero integrare diverse ipotesi criminose già contemplate dalla legge" . Innanzitutto, una delle più comuni riguarda l'estorsione: sono molti i malintenzionati che creano falsi corpi soltanto per ottenere del denaro evitando la diffusione del materiale pedopornografico. I legali spigano anche che "l a combinazione di immagini o video di persone reali mediante l’utilizzo dell’AI potrebbero essere quelle della sostituzione di persona o della frode informatica" . Invece, se si trovano più persone coinvolte in rete " potrebbe configurarsi un’ipotesi di diffamazione, eventualmente aggravata dall’utilizzo del mezzo di pubblicità" .

Come difendersi