Dal profilo alla funzione stand by: tutte le novità di iOS 17 (dal 18 settembre)

Archiviato l’evento del 12 settembre durante il quale Apple ha presentato le novità, è tempo di parlare dei sistemi operativi. Tra tutti spicca la curiosità per iOS 17, la nuova versione dedicata agli iPhone.

Gli ultimi giorni di settembre saranno caldi per chi possiede un dispositivo con la Mela, il 18 settembre verranno infatti rilasciati, insieme a iOS 17, iPadOS 17 per i tablet e watchOS 10 per gli smartwatch. Chi possiede un Mac dovrà attendere il 26 settembre per potere installare macOS Sonoma. Il 22 settembre, invece, inizieranno le consegne dei nuovi iPhone 15.

iOS 17 porta con sé alcune novità di rilievo che seguono un percorso già intrapreso da Apple negli ultimi anni e che palesano la volontà di mettere l’utente al centro e coadiuvarlo in qualsiasi compito e a fronte di qualsiasi necessità.

Nel medesimo tempo, e anche in questo campo Apple è pioniera, la privacy degli utenti viene ulteriormente protetta. Ed è proprio da questo aspetto che iniziamo l’elenco delle novità introdotte da iOS 17.

Safari e la privacy

Con iOS 17 vengono introdotte nuove misure per la protezione delle sessioni di navigazione privata, che verrà bloccata quando il dispositivo non è in uso e potrà essere riattivata dall’utente mediante autenticazione (riconoscimento del volto, impronta digitale oppure tramite il classico pin).

Sarà possibile creare profili diversi a seconda delle attività e quindi, per esempio, si potrà creare un profilo per la navigazione professionale e quella personale. La gestione del tracciamento è stata migliorata per escludere che i siti web identifichino il dispositivo usato per la navigazione. Questo significa che, a seconda del profilo impostato, Safari tiene separate la cronologia, i cookies, le estensioni, i segnalibri e ogni altro file associato alla navigazione stessa.

Un’altra funzione utile in ambito professionale e familiare è quella della condivisione delle password mediante iCloud: quando un utente modifica una parola d’accesso a un sito o a una risorsa, tale modifica diventa effettiva per tutti gli altri utenti del gruppo.

Anche la ricerca sul web è sensibilmente più veloce e questo, sulla scorta dei test che abbiamo fatto, può essere confermato. Chi possiede un dispositivo “datato” (per i test abbiamo usato un iPhone 11) non deve attendersi miracoli, ma soltanto un sensibile miglioramento nell’usabilità del browser.

La funzione Stand by

Quando in carica e posizionato orizzontalmente, un iPhone con a bordo iOS 17 può essere utilizzato come se fosse un display intelligente. Per esempio, è possibile visualizzare nella medesima interfaccia gli appuntamenti, le notifiche, i controlli per la musica, le fotografie e i dati provenienti da diverse applicazioni quali Meteo, Borsa o altro ancora.

Journal

Non è un’applicazione nuova, nel senso che sul mercato ne esistono molte da diversi anni ma Apple ne ha fatto qualcosa di più.

Journal permette di creare una sorta di diario personale che viene alimentato in parte con l’intervento dell’utente e in parte in modo automatico. Sfruttando un’Intelligenza artificiale, Journal offre spunti attingendo dalle attività che l’utente ha svolto di recente, suggerendo anche l’inserimento di file multimediali (fotografie, file audio, eccetera), permettendo a chi vuole annotare il proprio quotidiano di farlo in modo più agevole e mirato. I contenuti sono crittografati e questo nel totale rispetto della privacy.

Messaggi

Sempre rimanendo allineati alla privacy, va citata l’app Messaggi che introduce estensioni di sicurezza pensate per i minori. La funzione Avviso di contenuti sensibili blocca immagini e video non adatti ai più giovani. Anche in questo caso i filtri sono eseguiti sul dispositivo, evitando che terzi (Apple inclusa) possa vederli.

Musica condivisa

Con iOS 17 la riproduzione musicale abbraccia la via sociale: con SharePlay sarà possibile creare playlist insieme ad altre persone, le quali possono interagire con gli elenchi musicali e reagire (tipicamente con delle emoji) ai brani in ascolto. SharePlay è compatibile anche con Carplay e consente, per esempio, ai passeggeri seduti a bordo auto di gestire la musica in ascolto e riprodurre quella che più desidera.

Le novità per portatori di handicap

Altre novità di rilievo riguardano nello specifico gli ipovedenti e chi ha problemi nell’eloquio. Live Speech consente di creare una voce da utilizzare durante le telefonate e le conversazioni FaceTime, mentre Point and Speak aiuta gli ipovedenti a leggere i testi inquadrandoli con una fotocamera.

Altre novità

Widget per le app, nuove suonerie, la possibilità di evocare l’assistente virtuale pronunciando “Siri” (e non più: “Hei, Siri”), la gestione delle mappe migliorata e molto altro ancora sono evoluzioni naturali che rendono iOS 17 più facile e immediato da usare. iOS 17 è compatibile con: