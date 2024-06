"Più AI per i giovani": ecco realme GT6

Il 2024 è partito con tante novità da parte di realme, che punta pesantemente al mercato italiano con una gamma di prodotti per tutte le tasche. L’ultimo della serie è il ritorno in Italia della serie GT, con il lancio di realme GT6 a Milano in un evento mondiale. In questa occasione Chase Xu, Vicepresidente mondiale dell’azienda cinese, ha rilasciato un’intervista al “Giornale”.

Mister Xu, perché un evento mondiale a Milano?

“Milano è rinomata come un centro globale per la moda, il design e l'innovazione, e questo si allinea perfettamente con l'impegno di realme a offrire prestazioni di alto livello e elementi di design differenziati ai giovani. La nostra missione è di permettere ai giovani utenti di tutto il mondo di godere di esperienze tecnologiche che superano le aspettative”.

L’Italia è insomma un Paese importante pr il vostro mercato.

“Certo, occupa un posto speciale nella nostra strategia grazia alla sua comunità tecnologica e alla base di consumatori competenti. Siamo ansiosi di interagire con il nostro pubblico qui in modo significativo, e questo evento rappresenta un passo significativo, soprattutto per connetterci con i giovani in questa regione del mondo”..

Rispetto agli altri prodotti lanciati quest'anno, come si posiziona il GT6?

“Lo abbiamo definito un Flagship Killer Powered by AI, ed è rivolto specificamente ai giovani consumatori tecnologicamente esperti che desiderano esplorare nuove innovazioni a un prezzo accessibile. Il GT6 è particolarmente mirato a coloro che vogliono entrare per la prima volta nel segmento flagship”.

Flagship, ma entry level.

“Esatto. Lo smartphone offre specifiche di alto livello e funzionalità avanzate senza il prezzo premium. Così garantiamo che sempre più utenti possano sperimentare la tecnologia all'avanguardia e le prestazioni per cui realme è nota”.

Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale: avete già introdotto alcune funzionalità nella recente serie 12. Quali sono le sul GT6?

“Sempre pensando agli utenti più giovani, ci concentriamo sullo sviluppo e l'implementazione di funzionalità AI in aree come assistenti, imaging ed efficienza per creare funzionalità differenziate e impattanti”.

Per esempio?

“Per prima cosa, comprendendo che i giovani amano catturare e condividere le loro esperienze, abbiamo implementato il primo AI Night Vision Mode del settore per la registrazione video. Questa funzione consente agli utenti di girare video chiari anche in ambienti estremamente bui. Combinando algoritmi avanzati AI con chip ad alte prestazioni, lo smartphone agisce essenzialmente come un Best Party Companion per catturare video chiari in club e bar”.

E poi?

“realme GT 6 presenta l'AI Smart Loop per aumentare la produttività: riconosce il contenuto dello schermo, anticipa l'intento dell'utente e fa raccomandazioni precise per il passo successivo. Inoltre riduce significativamente i passaggi operativi dello smartphone, offrendo un accesso diretto con un solo clic per un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Infine, per minimizzare l'affaticamento degli occhi, lo smartphone è dotato di un sistema che regola intelligentemente le impostazioni dello schermo in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni di luce ambientale”.

Come funziona?

“Per l'uso notturno, una modalità Sleep Mode speciale sposta automaticamente lo schermo verso colori più caldi, allineandosi ai ritmi naturali del sonno del corpo per una visione più confortevole e una migliore qualità del sonno”.

In pratica un dispositivo sempre più smart.

“Vogliamo democratizzare la tecnologia AI per i giovani utenti a livello globale. Integrando queste avanzate funzionalità nel GT 6, ci sforziamo di rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, pratica e benefica. Vogliamo essere leader nell'adozione dell'AI”.

Cosa vi differenza allora con la concorrenza?

“I dispositivi della serie GT sono un po' come quelle auto che hanno tutte le opzioni ma riescono a entrare sul mercato a un prezzo accessibile. Quest prodotto si distingue con il suo potente chipset Snapdragon 8s Gen 3, il display più luminoso al mondo con 6000 nits, eccezionale durata della batteria con il 50% di carica in soli 10 minuti e capacità di imaging superiori grazie alla Sony LYT-808 OIS Camera, che offre le migliori foto notturne con il suo grande sensore da 1/1.4"”.

E come fate a limitare il prezzo?

“Ci sono alcuni sacrifici che abbiamo dovuto fare. Avevamo diverse innovative funzionalità AI in cantiere, ma a causa dei vincoli di tempo, alcune di queste saranno lanciate in futuri aggiornamenti piuttosto che essere disponibili al lancio. Tuttavia, siamo impegnati a migliorare l'esperienza utente con questi futuri aggiornamenti”.

Quanto è importante per voi portare un'offerta variegata sul mercato?

“Ogni prodotto che progettiamo è adattato per soddisfare le esigenze specifiche di un particolare gruppo di utenti, piuttosto che semplicemente per aumentare la consapevolezza del marchio. Ad esempio, il realme GT 6 offre appunto funzionalità da flagship a un prezzo accessibile, rendendolo perfetto per coloro che desiderano entrare nel mercato degli smartphone di fascia alta e che danno priorità al rapporto qualità-prezzo senza compromettere la tecnologia. Rivolgendoci a distinti gruppi di utenti agamo come un popolarizzatore della tecnologia sul mercato”.

A inizio anno avete dichiarato che realme avrebbe investito in ricerca&sviluppo: a che punto siete nei vostri piani di crescita?

“realme ha fissato obiettivi ambiziosi per la crescita e l'innovazione, e sono lieto di dire che stiamo facendo progressi significativi. A inizio 2024 il nostro Fondatore e CEO Sky Li ha delineato il nostro impegno ad aumentare gli investimenti in R&D del 470%. In Europa, stiamo già vedendo i frutti del nostro lavoro, con realme che emerge come uno dei primi 4 marchi di smartphone”.

Vedete quindi possibilità di grande crescita

“Notoriamente, in mercati chiave come Spagna, Italia e Polonia abbiamo costantemente occupato posizioni tra le prime cinque aziende del settore. Guardando avanti, i nostri obiettivi sono ancora più alti: vogliamo arrivare ad essere come uno dei primi 3 brand di smartphone nell'UE entro i prossimi tre anni. Questo obiettivo non riguarda solo le quote di mercato; si tratta del nostro impegno a fornire prodotti ed esperienze eccezionali per migliorare la vita segli uenti. In sostanza siamo solo all'inizio: con l'innovazione al centro e il supporto incrollabile del nostro team e dei clienti, siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a guidare realme verso il successo”.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo realme GT 6 è disponibile da oggi nella versione 16+512 Gb (in accoppiata

con le cuffie Buds Air 6 e caricatore da 120W) al prezzo di 699,99 euro che al lancio viene scontato di 100 euro. Da domani, 21 giugno, saranno in vendita su Amazon anche i modelli 8+256 (549,99 euro), 12+256 (599,99 euro).