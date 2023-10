La prova di Apple Watch Ultra 2: più completo ed estremo, ad un prezzo più basso

Se è vero che Apple Watch ha incrementato nel 2022 la sua quota nel mercato degli smartwatch, portandola al 34,2%, nel corso di questi anni anche i concorrenti hanno perfezionato i loro modelli. Apple ha inventato i Watch, ma viste le scelte dei rivali, l’anno scorso ha ampliato la gamma con la versione Ultra, studiata per chi ama l’estremo (ma non solo). Un modello riuscito replicato ora con una seconda versione che abbiamo testato, e che riserva migliorie e qualche chicca. Vediamo quali.

Apple Watch Ultra 2 è innanzitutto sicuramente più veloce del predecessore: grazie al nuovo Neural Engine 4-core, raddoppia insomma le prestazioni di esecuzione delle sue attività. E inoltre il chip creato su misura nel nuovo S9 SiP aumenta la potenza e garantisce l’approccio senza errori a nuove funzioni. Il design dello smartwatch è stato in pratica confermato, ed in fondo è stato anche quello il segreto del suo successo. Le innovazioni riguardano la Digital Crown e il Taptic Engine, con alcuni gesti intuitivi che aiutano ad utilizzarlo con semplicità. Per esempio, coprendo lo schermo con la mano si disattiva l’audio durante le chiamate. In arrivo con il primo importante aggiornamento è la novità Doppio Tap, utile in tutte quelle situazioni in cui è impossibile avere a disposizione due mani. immaginate di avere in mano le borse della spesa e dove rispondere a una telefonata: a quel punto basterà toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui indossa Apple Watch Ultra 2 per eseguire il comando. Una vera chicca, appunto resa possibile dal Neural Engine, che vale anche per molto altro: interrompere o riprendere un brano musicale, scattare una foto, interrompere un timer e via dicendo. In attesa di questo, lo smartwatch gode di un display da 49 mm che arriva a 3000 nits di luminosità (un 50% in più della prima generazione), ed è dunque è leggibile in ogni situazione. Ma la curiosità è anche che il Watch Ultra 2 diventa più discreto in situazioni in cui il buio non deve essere disturbato (al cinema, per dire), riducendo la luce fino a 1 nit. Stesso discorso vale per la torcia, regolabile girando la corona. Infine la batteria: si arriva (finalmente) a 36 ore, che diventano 72 con la modalità risparmio energia.

Dicevamo degli amanti dell’estremo: Watch Ultra è stato pensato per loro (ma non solo) e il numero 2 non fa eccezione. A cominciare dallo schermo modulare che utilizza il bordo più esterno per presentare dati come secondi, altitudine o profondità. Aumentando le complicazioni per avere tutto a portata di sguardo, con la possibilità di personalizzazioni. E quindi: lo smartwatch è stato costruito per affrontare le condizioni più difficili, compreso quelle in cui è al polso di chi pratica sport come rafting, wakeboard e altri. Ma soprattutto è stato testato dalle grandi altitudini fino ad immersioni profonde, dando anche funzionalità per registrare le posizioni (e ritrovare la strada), fare un diario delle immersioni o delle scalate, il tutto avendo sul display informazioni precise e facili da leggere. Restano, ovviamente, tutte le funzioni dedicate a salite e fitness, richiamabili sempre attraverso i comandi vocali di Siri che, per la prima volta sono anche offline per quelli che non necessitano un collegamento a internet. E questo garantisce anche maggiore privacy per quelli che sono i dati sensibili sulla propria salute o sulle attività quotidiane. E se per caso non ricordate dove avete messo lo smartphone, un chip Ultra Wideband di seconda generazione consente di utilizzare la funzione “Posizione precisa” per gli iPhone 15, indicando esattamente distanza e direzione. Oltre a fornire una guida visiva, aptica e audio per individuare iPhone quando lo si perde di vista.

Apple Watch Ultra 2 monta il sistema operativo watchOS 10, che porta app riprogettate, la raccolta smart dei widget più rilevanti, la modalità Notte, il Bluetooth per connettere una serie di accessori, le attività in tempo reale per il fitness, il Mindfulness per i momenti di relax e un’altra serie di accorgimenti per far riposare gli occhi. E poi aggiunge nuovi quadranti oltre al Modulare Ultra, ed io, confesso, non riesco a staccarmi da quello nel quale Snoopy e Woodstock interagiscono ad ogni alzata di polso. Il buonumore, insomma, è compreso nel prezzo di 909 euro, ed anche in questo caso – come per iPhone 15 - si tratta di 100 euro in meno del prezzo di partenza del precedente modello. Poi c’è tutta la gamma di cinturini, che può migliorare ulteriormente il vostro umore per darvi un compagno di polso tecnologico ma anche molto elegante.