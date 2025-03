Quei messaggi in segreteria che oggi lasciano solo i call center

Ascolta ora 00:00 00:00

Ah, la segreteria telefonica, ma chi la usa più? In realtà ce l’abbiamo quasi tutti sul nostro cellulare, e abbiamo quasi tutti qualcuno, pochi amici, che ancora ci lasciano un messaggio. In generale sono amici anziani, io per esempio ho Silvan e Giampiero Mughini e Barbara Alberti, la seconda ha ancora un Nokia 3310 e non vuole saperne di passare a uno smartphone, quindi la capisco, se vedo una sua chiamata e l’avviso di un messaggio vado a sentirlo. Ma in generale, se non siete amici di Silvan o Mughini o Barbara Alberti, un amico vi chiama, non rispondete, e vi scrive un messaggio su Whatsapp.

Tuttavia come mai nella mia segreteria telefonica ho più di duecento messaggi non ascoltati? Magari anche voi. All’inizio ci cascavo: ogni volta era un call center. Neppure però una persona che lavora in un call center che ti lascia un messaggio in segreteria (e già sarebbe fastidioso), ma una voce automatica che ovviamente ti dice cose di cui non te ne frega niente.

Ora, chiedo, rivolgendomi a tutte le aziende che fanno chiamare le povere persone ogni giorno (con me non funziona, perché rispondo solo quando chiamo io), potete almeno evitare di lasciare messaggi in segreteria telefonica? Perché molte persone anziane, ma anche Silvan o Mughini o Barbara Alberti, vanno a sentirli, e

gli fate perdere tempo prezioso e anche dire qualche vaffa. A tutti gli altri consiglio di disattivarla, chi volete che vi lasci un messaggio in segreteria, come fossimo negli anni Ottanta, che dovete assolutamente sentire?