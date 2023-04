7 funzioni iPhone che ti faranno risparmiare tempo (di cui non potrai fare più a meno)

Anche se conosciamo i nostri smartphone a memoria e sappiamo subito dove mettere mani, potrebbe essere necessaria una sorta di guida per risparmiare ulteriore tempo soprattutto quando siamo impegnati a fare più cose o semplicemente per ottenere lo stesso risultato in minor tempo: è per questo che chi possiede un iPhone deve sapere che esistono strade alternative, e più brevi, per una data funzione.

Il Centro di controllo

Una delle funzioni più immediate e più sfruttabili dagli utenti riguarda il Centro di controllo: quando il telefono è in blocco schermo o semplicemente scorrendo con il dito sulla parte superiore verso il basso appare una schermata che può essere personalizzata a piacimento aggiungendo o togliendo le cose che più ci interessano. In questo modo avremo tutto sott'occhio: per eseguire l'operazione basta andare in Impostazioni-Centro di Controllo e premere sulle icone verdi dell'elenco che ci appare per aggiungere le opzioni che utilizziamo maggiormente.

Il tocco posteriore

Su tutti i dispositivi iPhone è possibile eseguire azioni veloci grazie ai tocchi veloci (due o tre) nella parte posteriore del telefono con una funzione apposita che va attivata andando su Impostazioni-Accessibilità-Tocco scorrere fino in basso alla voce "Tocco posteriore". Come spiegano gli esperti, questa funzione è stata studiata per non dover ogni volta aprire il menu ma eseguire operazioni molto più rapide e veloci con il nostro telefonino.

Accessi rapidi dalle app

In molti non sanno che per effettuare operazioni rapide su un'app non sempre è necessario entrarvi dentro: tenendo premuta l'icona in questione apparirà una schermata che ci consentirà di effettuare alcune operazioni proprie di quell'applicazione. Per questo motivo, però, non tutte prevedono una funzione rapida che varia di volta in volta. Chi utilizza la normale casella di posta elettronica dell'iPhone, ad esempio, noterà che cliccando sull'icona con la busta apparirà una schermata in cui si può scrivere direttamente un nuovo messaggio o cercare quello che più ci interessa o quelli in entrata risparmiando, in sostanza, un paio di passaggi.

Regolazione del volume

Per regolare il volume del nostro dispositivo, invece di andare sempre sulla barra laterale per regolarlo si può scegliere la via più breve di sistemarlo con un solo dito direttamente sulla schermata dell'iPhone in modalità touch: si dovrà cliccare sullo schermo durante l'esecuzione, ad esempio, di un brano musicale ma anche un audio vocale di WhatsApp sarà più facile e immediato regolare in questa maniera la funzione.

Passaggio veloce da numeri a lettere

Capita spesso che, quando si digita un messaggio, per inserire le cifre numeriche si debba andare in basso a destra dove sono contrassegnati i numeri "1,2,3" e cliccarci su per avere in alto tutta la sequenza numerica. Bene, per evitare di fare questo passaggio si può tenere premuto una volta sola per poi rilasciarlo: a quel punto rimarrà stabile la sequenza numerica senza la necessità di dover fare il doppio passaggio un'altra volta.

I trucchi per la fotocamera

In questo caso sono in molti a conoscere le scorciatoie che riguardano la fotocamera: per scattare una foto non è necessario premere il classico pulsante di default ma si può eseguire anche con i tasti che regolano il volume. Inoltre, per avviare un video, basterà tenere premuto uno dei due pulsanti e rilasciarlo quando lo avremo ultimato.

Cosa succede con i messaggi

Infine, un trucco per accedere più velocemente ai messaggi sms più importanti è quello di fissarli in alto: se teniamo premuto dall'esterno il messaggio che ci interessa noteremo che c'è l'opzione "Metti in evidenza" che consentirà un primo piano perenne a quella conversazione così da poterla ritrovare subito quando ne avremo bisogno senza dover scorrere lungo l'elenco dove sono contenuti tutti gli altri.