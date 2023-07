Videomessaggi istantanei: l’ultima novità di WhatsApp

Continua l'evoluzione di WhatsApp con un'altra novità che sarà disponibile a breve per tutti gli utenti: sul proprio profilo Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato l'introduzione dei videomessaggi istantanei. " Stiamo aggiungendo la possibilità di registrare e condividere istantaneamente un messaggio video nelle chat di WhatsApp. È facile come inviare un breve messaggio vocale", ha spiegato il numero uno di Meta.

Come funzionano i videomessaggi

Nel proprio sito, la multinazionale sottolinea l'impatto dei messaggi vocali su WhatsApp che " hanno cambiato il modo in cui le persone comunicano fornendo un modo rapido e sicuro" per far sentire la propria voce evitando la telefonata. Adesso gli sviluppatori si dicono " entusiasti di sviluppare questa funzione con nuovi videomessaggi istantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente nella chat".

Con i nuovi messaggi video presto disponibili si può rispondere in tempo reale in chat con la possibilità di dire e mostrare qualsiasi cosa in un tempo massimo di 60 secondi. " Pensiamo che questi saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che deriva dal video, che si tratti di augurare buon compleanno a qualcuno, ridere di una battuta o portare buone notizie ", spiegano gli sviluppatori.

Come funzionano

Per inviare un videomessaggio il criterio è lo stesso di quando si inviano audio vocali: in quest'ultimo caso c'è il microfono che si tiene premuto e si registra ciò che si vuole dire, con il videomessaggio si dovrà impostare la modalità video tenendo premuto l'apposito pulsante che lo registra. Come per gli audio vocali, anche in questo caso scorrendo verso l'alto si può registrare a mani libere e senza tenere premuto. " I video verranno riprodotti automaticamente in modalità silenziosa quando vengono aperti in una chat e toccando il video si avvierà l'audio. I messaggi video sono protetti con crittografia end-to-end per mantenere i tuoi messaggi al sicuro ". Mancano ancora pochi dettagli di implementazione per essere lanciati a tutti gli utenti nelle prossime settimane.