Arrivano le chat con numeri sconosciuti: la novità di WhatsApp

WhatsApp si prepara a rendere presto disponibile per tutti una novità che da qualche tempo era nell'aria: sarà infatti possibile per i fruitori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta inviare messaggi e quindi iniziare sessioni di chat anche con numeri sconosciuti, vale a dire con profili che non risultano salvati all'interno della propria rubrica. Il che significa, ovviamente, che allo stesso modo si potranno anche ricevere.

La funzionalità è in corso di distribuzione a partire da oggi, martedì 18 luglio, anche se per il momento si tratta semplicemente di una fase di rollout, ovvero di graduale immissione. Pur avendo già iniziato a circolare tanto su apparecchi telefonici dotati di Android quanto su telefoni con sistema operativo iOS, tale funzione avrà ancora bisogno di qualche giorno prima di essere davvero disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Per accelerare i tempi si potrebbe tentare di "forzare" l'installazione di una versione aggiornata del programma, scaricandola dalle piattaforme dedicate di Google Play o dall'App Store.

Come si può usufruire di questa recente funzionalità? Si tratta di un procedimento decisamente intuitivo, dato che sarà sufficiente iniziare a digitare il numero dell'utente che si intende contattare telefonicamente all'interno del campo di ricerca. Una volta seguito questo primo passaggio, sarà l'applicazione stessa a completare il processo di ricerca per individuarlo in maniera del tutto automatica. Sarà quindi WhatsApp a mostrare il suo account, ovviamente nel caso in cui il numero inserito nella barra di ricerca utilizzi l'app di messaggistica istantanea di Meta.

Per comprendere se l'ultimo aggiornamento installato già consente di sfruttare la funzione, si può aprire la scheda Chat con l'elenco delle conversazioni e quindi cliccare sull'apposito tasto per crearne una nuova. Si dovrà quindi procedere con la ricerca, tramite il tasto raffigurante la lente di ingrandimento, e iniziare a digitare il numero di telefono. Quando l'app sarà riuscita a individuare il profilo in modo automatico, l'utente sarà mostrato nella sezione "Non tra i tuoi contatti": selezionando "Chatta" si potrà infine dare avvio alla conversazione. Il procedimento è esattamente identico sia per i sistemi Android che per quelli iOS.

Per quanto concerne l'aspetto "privacy", questa nuova funzione non avrà conseguenze negative, dato che tutte le conversazioni saranno comunque crittografate. Si tratta in realtà di un sistema per semplificare le conversazioni con numeri non presenti in rubrica, eliminando di fatto il passaggio obbligatorio che impediva di chattare senza aver salvato il numero in precedenza.