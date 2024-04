WhatsApp in down: problemi di accesso per gli utenti

Ascolta ora: "WhatsApp in down: problemi di accesso per gli utenti"

Migliaia di utenti hanno segnalato un malfunzionamento all'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, con segnalazioni che si sono moltiplicate a partire dalle ore 20 come riportato il sito Downdetector ma anche sui social dove si rincorre l'hastag #WhatsAppDown. Cosa è accaduto? Secondo le prime informazioni, nel 55% si sono riscontrate problematiche nell'invio dei messaggi, nel 36% dei casi la connessione al server e la parte rimanente (una minoranza) problemi nell'app. Intorno alle ore 21 sono diminuite le segnalazioni con l'app che ha iniziato a funzionare correttamente.

Le reazioni social

Specialmente su Twitter si è rincorso il tam tam di quanti, preoccupati, abbiano creduto si sia trattato di un problema personale ma così non era: numerosi utenti hanno segnalato la problematica, tanti altri hanno scritto l'orario in cui ha smesso di funzionare, altri ancora hanno domandato quali possano essere stati i problemi. Fino a questo momento Meta non ha ancora rilasciato alcuna nota ufficiale sull'accaduto che sembra essere di portata molto vasta e non soltanto per i confini italiani: secondo la Reuters quasi centomila segnalazioni di malfunzionamento sono arrivate da Brasile e Gran Bretagna in breve tempo, oltre 30mila dall'India a indicare e sottolineare la problematica mondiale.

La nota di WhatsApp

Dal profilo ufficiale su X, WhatsApp ha fatto sapere di essere a coscenza della problematica mondiale. " Stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il ​​più rapidamente possibile".

We know some people are experiencing issues right now, we're working on getting things back to 100% for everyone as quickly as possible — WhatsApp (@WhatsApp) April 3, 2024

Cosa è successo con Facebook e Instagram

Allo stesso modo anche l'altro social di Meta, Facebook, procede a rilento con veri e propri blocchi sempre dalle ore 20 italiane: come si può osservare sul grafico del Downdetector, nel 64% dei casi si tratterebbe di malfunzionamenti dell'app, nel 28% problemi di accesso al profilo (con user e password) e nell'8% dei casi problemi con il profilo. Sia per WhatsApp che Facebook, la mappa con le aree a maggior criticità sul territorio nazionale hanno messo in risalto un pallino rosso specialmente sulle grandi città, da nord a sud. La stessa cosa è accaduta anche a Instagram con il picco di segnalazioni tra le 20 e le 20.45 per poi scemare lentamente: in questo caso, il 59% degli utenti ha segnalato problemi di caricamento, il 29% con l'app e il 12% con la connessione server.

Non più tardi di html" data-ga4-click-event-target="internal">un paio di settimane fa si erano verificati malfunzionamenti soltanto a Faceook e Instagram che seguivano altre interruzioni avvenute 14 giorni prima: specialmente questi due social, ormai quasi ciclicamente, subiscono problematiche di vario tipo con disservizi che durano mediamente una o due ore prima di essere correttamente ripristinate.