Barbie: 7 accessori e vestiti rosa per essere in trend con il film del momento

Il film Barbie di Greta Gerwig è, per moltissime persone al mondo, la grande passione dell’estate 2023. La protagonista è la bambola che, fin dalla fine degli anni ’50, fa sognare e giocare con i suoi mitici accessori rosa, rosa come il suo logo. E al cinema è un trionfo di rosa anche tra gli spettatori, e probabilmente le tendenze quest’estate si orienteranno proprio su queste nuance. Per entrare nel mood giusto ci sono tanti prodotti su Amazon che permettono di mostrare la propria passione per Barbie scegliendo l’outfit perfetto.

Le ciabatte rosa

Sono originali ciabatte da mare a marchio Barbie questi sandali con il logo con cui andare al mare o in piscina. E sono anche molto comodi, poiché fatti in un materiale che prende l’acronomo di Eva (Etilen Vinil Acetato) ed è fondamentalmente una gomma morbida ma adatta a sostenere il piede al tempo stesso.

Gli occhiali da sole glamour

Questi occhiali da sole Kimorn ricalcano lo stile di quelli indossati dalla Barbie Malibu. La montatura è leggera ma resistente e le lenti bloccano le radiazioni UvA e UvB. In più sono in una confezione regalo, per cui possono essere donati a qualcuno che ama profondamente le bambole più celebri al mondo.

La maglia col logo

Non è esattamente un crop top ma una t-shirt a vita, da indossare con le gonne ma anche con i jeans, la maglietta da donna nera con il logo Barbie, prodotta dal brand originale. Ha le maniche corte ed è in cotone 100%: ha il fondo nero ma il logo rosa conferisce un tocco di allegria e colore all’insieme.

Il tubino rosa

Un tubino rosa che ricorda quello della Barbie Dance N' Flex del 2002 o della Barbie Superstar del 1977, ma con un tocco di modernità. Quest’abito in maglia stretch Trendyol color rosa baby presenta un taglio cut out in corrispondenza del décolleté e del bustino, non ha le spalline e la lunghezza arriva al ginocchio. Non ci sono chiusure, quindi è molto semplice anche da infilare. Ed è perfetto sia per la sera che per il giorno.

Gli orecchini “dolcissimi”

Anche se le Barbie vere indossano sempre orecchini piuttosto basici, questi orecchini Swarovski della collezione Dulcis richiamano in maniera immediata le atmosfere di Barbieland. Gli orecchini a perno sembrano infatti due caramelle con i colori rosa e verde e sono differenti, per aggiungere un tocco insolito di stile al proprio look. Sono fatti in metallo placcato oro con smalti e gli immancabili e celeberrimi cristalli.

La borsetta rosa

È rosa con borchie a specchio tutte di misura differente la borsa Talia di Liu Jo. Si tratta di una simpatica tracolla corta e piccola, ideale sia per uscire la sera che per uscire di giorno. È fatta in poliuretano all’esterno e in poliestere all’interno. Si chiude con la zip, in modo da essere sicuri di non perdere proprio nulla che vi sia stato riposto dentro.

Il cappello parasole

La Barbie Little Debbie del 1997 indossava un cappello di paglia molto simile a questo prodotto da Tencoz. Si tratta di un cappello parasole ampio e rotondeggiante, realizzato in carta naturale, quindi ecologico oltre che traspirante. Inoltre il tessuto con cui è fatto permette di proteggersi contro i raggi Uv, non solo sulla testa ma anche sul viso, grazie alla tesa molto ampia. È dotato inpoltre di un simpatico nastrino nero che aggiunge un tocco di carattere all’accessorio.

