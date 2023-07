Borse estate 2023: dai modelli per il giorno a quelli per la sera (sotto i 25€)

In estate è bello avere tanti accessori da sfoggiare, come borse di ogni modello e ogni foggia. E per cambiare non c’è bisogno di avere un portafogli particolarmente profondo ma ci sono tantissimi modelli economici a portata di tutte le tasche su Amazon. Basta solo scegliere quelli che fanno maggiormente al caso proprio e che piacciono di più.

Borse da giorno

Il retrò anni ’90

La pochette con tracolla Aucuu è un modello interessante perché il suo stile richiama fortemente agli anni ’90: è fatta in similpelle (nello specifico poliuretano), con impresse delle linee che ricordano la pelle di coccodrillo, ma in realtà la sua produzione non ha comportato il coinvolgimento animale. Sembra piccola ma è abbastanza capiente per contenere gli effetti personali di uso comune. E la tracolla si stacca, facendola diventare una normale pochette da infilare nella borsa mare per tenere da parte soldi, occhiali e smartphone.

Acquista su Amazon

Un classico intramontabile

Un’altra borsa in poliuretano, questa di Miss Lulu dalle forme più classiche e nella tinta romantica color carta da zucchero. Si tratta di una vera e propria tracolla con una chiusura affidabile, mentre all’interno è foderata in poliestere e sono presenti degli scomparti e delle tasche, in modo da riuscire a tenere tutto in ordine. Ha uno stile adatto a essere indossata tutti i giorni e presenta una decorazione: una nappina appesa alla tracolla.

Acquista su Amazon

Il riciclo creativo che piace

Il jeans e l’idea del riciclo creativo sono di gran moda negli ultimi anni. È in quest’ottica che nasce la capiente borsa Ynport Crefreak in denim, che va bene per fare la spesa, per andare al lavoro o all’università, per viaggi e feste, ma anche per uscire con le proprie amiche e tutto ciò che può venire in mente: è comoda perché davvero spaziosa. All’esterno ci sono anche delle tasche, in modo da potervi riporre oggetti che hanno bisogno di fare dentro e fuori la borsa, come per esempio i fazzoletti.

Acquista su Amazon

Tutta la vita in una borsa

Dedicata alle donne che amano portare con sé tutto ciò che, futuribilmente, potrebbe occorrere: è la borsa grigio chiaro in poliuretano Miss Lulu con tante tasche per l’ordine interno e una nappina a decorare la tracolla. Dentro possono andarci non solo gli effetti personali più basici ma anche riviste o libri, se per esempio si deve affrontare un percorso quotidiano sui mezzi pubblici. La chiusura è con un bottoncino a pressione.

Acquista su Amazon

La versatilità è d’obbligo

Le borse molto piccole sono belle, ma si ha bisogno, nel guardaroba dei propri accessori, soprattutto di borse grandi e capienti, come questo modello Ktmouw, che ha una doppia tracolla per poter scegliere come essere indossata. Sembra pelle d’agnello ma è in realtà in poliuretano ed è resistente all’usura e ai graffi. All’interno e all’esterno sono presenti tasche e scomparti per tutti gli utilizzi: le esigenze quotidiane possono essere le più disparate, per cui occorre che la propria borsa sia spesso estremamente versatile.

Acquista su Amazon

Borse da sera

Una notte stellata e luminosa

Ricorda una notte piena di stelle la clutch Uborse interamente decorata di strass applicati su tessuto. Ha una comoda tracolla a catena, ma è piccolina e soprattutto ha uno spessore di solo un centimetro e mezzo: significa che si può indossare nelle occasioni che non richiedono troppi effetti personali, come una cerimonia in cui si è invitati e magari ci si deve portare dietro solo chiavi, smartphone, documenti personali, piccoli trucchi e fazzoletti.

Acquista su Amazon

La clutch intramontabile

Ha uno stile intramontabile la clutch SwankySwans con chiusura magnetica a incastro. È fatta in poliuretano e satin, e solitamente si indossa come una pochette, ma volendo si può indossare a spalla con la tracolla a catena che si può montare e smontare a piacimento.

Acquista su Amazon

L’allegra pochette convertibile

È verde, allegra e drappeggiata la borsa The Drop in poliuretano e poliestere con chiusura a zip. La tracolla permette di indossarla sulla spalla, ma anche in questo caso si smonta e la borsa diventa una pratica ed elegante pochette.

Acquista su Amazon

Borse da mare

La tracolla estiva per eccellenza

Ha le palme disegnate su un fondo rosa la borsa mare DonDon in materiale idrorepellente. All’esterno è infatti realizzata completamente in poliestere, mentre all’interno è di cotone. Molto grande e spaziosa, possiede anche una pochette con la stessa fantasia per poter riporre i piccoli effetti personali al sicuro quando si va in spiaggia o in piscina. Si chiude con una cerniera: in questo modo non si perde nulla.

Acquista su Amazon

Chic anche in spiaggia

Un tocco di stile non guasta neppure al mare: con la borsa da spiaggia Lubardy, caratterizzata da una fantasia a righe bianche e grigie. È molto spaziosa, come tutte le borse da mare, ma presenta delle tasche diverse per tenere in ordine tutti i propri oggetti. In più può essere indossata anche in altre occasioni, per esempio per andare a fare la spesa.

Acquista su Amazon

Per la spiaggia o per uscire

È così bella la tote bag in tela Zouiqss, decorata con una deliziosa fantasia floreale, che si adatta a non essere indossata solo in spiaggia o in piscina, ma anche per altre occasioni, in particolare le uscite di giorno. È dotata di tasche e cerniere con zip, il che la rende più maneggevole nel caso si cerchi un determinato oggetto in fretta.

Acquista su Amazon

Leggi anche:

*​Contenuto sponsorizzato da Amazon*​