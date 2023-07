Aperitivi in riva il mare e voglia di vacanze. I più eleganti copricostumi adatti per tutte le situazioni

Fresco, comodo ed elegante, il copricostume è un capo d'abbigliamento utilissimo da indossare sopra il costume sia in spiaggia che a bordo piscina. Un must have anche per il momento aperitivo, dopo la giornata trascorsa in spiaggia tra sabbia dorata e sessioni di abbronzatura. Le tendenze degli ultimi anni l'hanno trasformato in un articolo davvero ricercato, con lavorazioni uniche e tagli di tessuto di gran moda.

Non più il semplice capo da indossare velocemente per coprire il costume, ma un articolo fashion da scegliere per trascorrere con eleganza i momenti conviviali a bordo spiaggia. Come sempre Amazon offre una serie di proposte davvero interessanti e da non perdere, da impreziosire con piccoli tocchi di colore affidati agli accessori e ai gioielli più amati. Ecco una lista di modelli copricostume da non perdere assolutamente.

Copricostume all'uncinetto

Trasparenze ed eleganza possono convivere grazie al gioco sapiente di vedo-non vedo di questo copricostume di Edoton. Un articolo leggero, realizzato in materiale sintetico e dalla massima vestibilità, grazie alla proposta a taglia unica ma in tante differenti fantasie e colorazioni. Il copricostume è creato all'uncinetto e presenta una trama lavorata con raffinatezza, che lascia la schiena delicatamente scoperta. Un capo davvero irrinunciabile da indossare sopra il costume, per un aperitivo in spiaggia in pieno stile. Scopri il prodotto su Amazon.

In cotone effetto camicia leggera

In apparenza può ricordare una camicia ma è un elegante copricostume leggerissimo effetto abito da spiaggia, una proposta di Tuopuda in cotone e materiale sintetico. Il capo, taglia unica, è disponibile in cinque colorazioni e risulta morbido, traspirante e versatile e la chiusura con bottoni frontali offre un tocco di raffinatezza in più. Si può indossare sia sopra il costume ma anche come abito per le serate estive, oppure in abbinamento con shorts di jeans, leggings e pantaloni lunghi, completando il tutto con accessori a tema per un look fashion. Scopri il prodotto su Amazon.

Caftano dalla colorazione eclettica

Per le amanti dei colori forti e dello stile eclettico ecco il copricostume caftano di Bsubseach, realizzato in tessuto coprente ma leggero e traspirante. Un modello davvero unico per le appassionate dei toni vivaci e decisi, ottimo da indossare anche durante l'aperitivo sul lungomare corredato di accessori in linea. Il taglio morbido della manica corta, lo scollo a V e il tessuto che cade leggero lo rendono perfetto per tutte le forme femminili, con la possibilità di scegliere tra colori e fantasie differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Il pizzo effetto kimono

Effetto kimono di grande successo per il copricostume di pizzo di JDiction che offre trasparenze eleganti e raffinate, per un capo d'abbigliamento da sfoggiare sopra il costume, o da utilizzare con shorts e top corto, per uno stile casul, comodo ma fashion. Il materiale risulta morbido, impalpabile, definito da delicati drappeggi sia per le maniche che per il taglio dello stesso copricostume, l'ideale da indossare se si vuole raggiungere gli amici per un aperitivo al bar della spiaggia, e per stupire con grazie. Disponibile anche in altre fantasie e tessuti. Scopri il prodotto su Amazon.

Copricostume in chiffon con nappe

Leggero e delicato, ecco il copricostume in chiffon di YouGa super traspirante e delicatamente trasparente. Un articolo in taglia unica disponibile in cinque colorazioni differenti, dal taglio a tunica raffinato completato da leggere nappine che ne profilano le maniche e la parte inferiore della gonna. Il taglio svasato ravviva lo stile del capo che risulta particolarmente comodo per la spiaggia e per l'aperitivo. Con l'acquisto di quattro modelli si può sfruttare un valido sconto. Scopri il modello su Amazon.

