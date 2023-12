Capodanno 2024, gli outfit e le tendenze: come vestirsi per il veglione

Capodanno rappresenta da sempre l’occasione per festeggiare con amici e parenti sfoggiando un look capace di lasciare il segno.

I giorni precedenti a questa festività sono spesso dedicati ai preparativi e alla ricerca del vestito adatto e look perfetto. Per quest’anno gli esperti di moda re gli influencer consigliano di puntare su un look ispirato allo street style che è in grado di coniugare al meglio l’eleganza con la praticità.

Lo street style tutto da sperimentare

È uno stile che si adatta a qualsiasi tipo di party, dalla cena con i parenti alla festa in discoteca con gli amici. Grazie allo street style è possibile mixare capi che già possediamo per dar vita ad un outfit originale e creativo. A fare la differenza sono i dettagli e gli accessori sui quali altamente puntare. La parola d’ordine negli abbinamenti è quello di realizzare dei contrasti.

Ad esempio si potrebbe abbinare una camicia di seta colorata molto stile romantico ed elegante ad un pantalone di pelle grintoso. Lo street style predilige l’abbinamento di tubini classici a giacche di pelle stile rock oppure le minigonne abbinate a pull dallo stile casual. A fare la differenza saranno dei collant colorati o con una stampa geometrica, scarpe col tacco o una pochette con delle borchie. Per questo stile gli accessori infatti devono essere ad alto potenziale creativo.

Pailettes per un tocco di eleganza

Se per l’occasione volete ispirarvi alle celebrità del mondo dello spettacolo, per gli outfit per questo Capodanno non possono mancare i capi con pailletes. Le pailletes sono presenti ovunque sugli abiti eleganti, sui top scollati da abbinare a pantaloni classici e persino sulle borse e fermagli per capelli. Per i party di Capodanno infatti molte celebrità sceglieranno di vestire con abiti total pailettes. Gettonate sono sia le versioni mini abito che la versione abito lungo con tanto di strascico da diva. Per chi ama uno stile più sobrio ci si può divertire a mixare i contrasti optando ad esempio un top sotto un tailleur elegante o con una pantalone nere a palazzo.

L'intramontabile rosso

Come sempre il colore di tendenza per questa festività resta il rosso in tutte le sue sfumature, dal rosso fuoco a quello intenso, scuro ed elegante. Lo stesso vale per il nero che è un evergreen e che è sempre sinonimo di eleganza. Quest’anno molto amati sono anche i colori luminosi che spaziano dall’argento al rame in versione brillanti nato, capaci di donare brillantezza. Tra i classici di queste festività intramontabili sono anche il blu e il bianco panna.

Anfibi per un tocco rock

In tema di scarpe sotto gli abiti eleganti non possono mancare i sandali gioiello o le décolletés blig con tacchi di dieci centimetri e oltre che donano un tocco di sensualità all’outfit elegante e ricercato. Se invece optate per lo street style è bene giocare molto sugli accostamenti contrastanti. Via libera ad un tubino classico abbinato ad anfibi di pelle in stile rock.

Onde naturali su lunghezze xxl

Gli hair stylist consigliano di puntare molto sulle onde naturali da sfoggiare su tagli medio lunghi portati sciolti. Ad essere ancora di tendenza è l’effetto bagnato consigliato soprattutto ai tagli corti. Si ottiene applicando il gel con un pettine su tutte la lunghezza. Amata è la versione leggermente mossa creata con il movimento delle mani. A conferire un tocco più grintoso e rock è la riga laterale.

Per le lunghezze XXL lo sciolto va benissimo ma da abbinare ad accessori come fiocchi in velluto, cerchietti, molette gioiello e nastri in raso. Immancabili sono gli chignon che in quest’anno sono in due versioni. Da una parte vi è la versione intrecciata e molto sofisticata che si ispira alle pettinature della Corte di Versailles. Dall’altra parte vii sono i chignon altissimi in stile ballerina che lasciano libero viso e volto.