Costumi da mare per neonata: 5 modelli interi

I costumi da mare per neonata in passato, per esempio negli anni ’80, erano spesso modelli costituiti dalle sole mutandine. I tempi però sono cambiati: da un lato si conoscono i rischi dell’esposizione al sole a tutte le età (ma soprattutto per i neonati), dall’altro si fa più attenzione a capi moda che debbano essere al tempo stesso divertenti e comodi. È comprensibile che, al mare o in piscina, i bambini e le bambine, fin dalla più tenera età, possano giocare in allegria senza badare ad altro. E allora via libera ai costumi interi per le neonate: qui di seguito alcuni modelli di tendenza acquistabili su Amazon.

La marinaretta vintage

Il costume intero per neonata Chicco è davvero delizioso con il suo tema “ciliegie”, che campeggiano sul disegno centrale e nelle decorazioni sulle spalline. In più i colori sono in linea con la classica marinaretta: bianco, rosso e blu. Il che rende un’insieme vintage e chic. Il tessuto è un misto tra poliestere ed elastan ma la fodera è interamente in poliestere. Le bretelle sono incrociate dietro la schiena, per conferire maggiore comodità al modello.

Fiori in tinte tenui e delicate

A proposito di comodità, il costume intero per neonata Mahuaoyixi è accollato sulla schiena, in modo da reggere in maniera ottimale le bretelle con alette. È in morbido misto cotone e poliestere: sul fondo turchese, spiccano fiori in differenti sfumature che vanno dal rosa al malva, mentre le doppie alette sono a righe bianche e rosa. Sul petto c’è un grosso fiocco in tinta con le doppie alette.

Vietato non divertirsi con la moda

Un po’ più scollato sulla schiena ed accollato sul davanti è il costume intero per neonata Carolilly, presente in diverse fantasie: fondo rosa con fette di anguria, grandi fiori in stile mandala bianchi e rosa, con squame da sirena rosse, rosa e blu, fondo verde acqua e fenicotteri rosa, fondo blu e margherite bianche, fondo rosa e ghepardi con tacchi rossi. In altre parole, ci si può sbizzarrire con tutte queste fantasie moda. Ogni fantasia tuttavia presenta delle piccole differenziazioni nei modelli, come fiocchi sulle bretelle, alette o sgambatura con ruches, scollatura a cuore o quadrata. Il tessuto è in misto cotone e poliestere.

Il grande classico Disney

Una baby Duchessa - uno dei personaggi del famoso cartone Gli Aristogatti - fa capolino su questo costume intero da neonata Disney. Fondo blu navy e parte inferiore a righe bianche, il costume da bagno è un misto tra poliestere ed elastan e presenta alette in corrispondenza delle bretelle e ruches sulla sgambatura. Assolutamente divertente ma anche molto comodo.

Il completo elegante

Quando si va al mare con un neonato o una neonata, un berretto per ripararsi dal sole è strettamente necessario, affinché il proprio piccolo sia sicuro e riparato: anche sotto l’ombrellone spesso il sole viene filtrato ma arriva lo stesso. Esistono quindi modelli di costume da bagno che contemplano il cappellino in abbinato: costume e cappellino C&A sono a righe verticali bianche e celeste, anche se il tessuto è goffrato e, a un primo sguardo disattento, potrebbe apparire come una minuscola fantasia a quadretti Vichy. Il costume intero da neonata è fatto all’interno di poliestere e all’esterno di poliestere, poliammide ed elastan. Anche il cappellino può essere bagnato mentre la piccola fa il bagnetto, e quindi utilizza gli stessi materiali, fodera interna compresa. Ci sono dei volant sulla linea della vita, mentre le bretelle hanno i laccetti regolabili manualmente.

