Costumi da mare per neonato: 5 modelli baby

Estate significa per moltissime persone tempo di mare e in qualche caso tempo da piscina. Per un neonato equivale al primo contatto in pubblico con l’acqua - bagnetti casalinghi esclusi, in cui si è “nature” - e per i genitori nella ricerca dei primi costumini da bagno. Che siano comodi, divertenti e colorati ma soprattutto spaziosi, nel caso i bambini utilizzino i pannolini da spiaggia o anche quelli tradizionali durante i momenti dedicati alla pappa e al riposo.

Qui di seguito alcuni consigli sui modelli di costumi per neonato che corrispondono a queste caratteristiche. Sono tutti in materiali sicuri, che, rigorosamente proteggono dai raggi Uv i più piccoli, e legati a marchi di lunga e consolidata tradizione, comodamente acquistabili online direttamente sul sito Amazon. Che si scelgano gli slip o i boxer poco importa: conta che i neonati siano comodi e liberi nei loro movimenti, e che si divertano.

Nuotando con i pesciolini

Nel mare ci sono i pesciolini e i neonati sono pronti a nuotare insieme a loro con questi deliziosi e coloratissimi slip Chicco che ritraggono i fondali marini blu profondo con le loro simpatiche creature. È possibile scegliere anche altre fantasie: una a righe rosse e blu con gli squaletti e un’altra verde mela con una tartaruga che resta a galla aiutandosi con un salvagente. Hanno l’elastico in vita e sono fatti in poliestere ed elastan, ma la fodera interna è 100% poliestere.

In compagnia di Mickey e i suoi amici

Si tratta di comuni boxer in poliestere ed elastan ma è la fantasia a non essere comune. Questo costume della Disney ritrae infatti su uno sfondo blu e celeste (o in alternativa azzurro e rosso), Mickey Mouse & Friends, ovvero Topolino, Pippo, Pluto e Paperino nel loro design originale vintage. Dei personaggi che i bimbi ameranno e che li accompagneranno nella crescita per molti anni, forse anche per tutta la vita.

Il completo con il cappellino

Questo modello di costume da bagno è molto originale, perché prevede la combo con il cappellino, che è abbinato strettamente alla fantasia degli slip. Si tratta di un costume Zoocchini unisex in diverse possibilità: gli slip e il cappellino con gli squali, con i fenicotteri, con i pulcini, con pesci, aragoste e piovre. È fatto in poliestere, è impermeabile e davvero molto leggero, in modo che i neonati possano fare i loro primi movimenti esplorativi nell’acqua o sulla sabbia in libertà.

L’allegria di Winnie the Pooh e Tigro

Ancora personaggi amati dai bambini, questa volta creati dallo scrittore A.A. Milne. Fanno capolino su questi boxer Sun City con sfondi arancione, giallo, turchese o arancione, blu, turchese l'orsetto amante del miele Winnie the Pooh e il suo amico Tigro. Di solito loro vivono nel Bosco dei 100 Acri, ma per una volta sono pronti ed entusiasti di andare al mare con i neonati e divertirsi con loro tra spruzzi e castelli di sabbia. I boxer sono fatti in poliestere ed elastan, mentre la fodera è 100% poliestere.

Il grande classico alla marinara

Ci sono genitori che hanno gusti classici anche per i propri neonati, ma anche questi gusti classici possono essere colorati e divertenti. Come per esempio gli slip alla marinara di Playshoes, che presentano una deliziosa fantasia a righe bianche e blu con un’ancora rossa disegnata sul davanti. Gli slip sono fatti completamente in poliestere e, in più, sono molto comodi da indossare con il pannolino. La composizione del tessuto consta di poliammide ed elastan.

