Dai gioielli alla pelle è "Fashion link". Sette fiere in 4 giorni

Sette fiere per un’unica prestigiosa location. Il Fashion (diventa un) Link, da oggi a Fiera Milano (Rho), con un nuovo format che riunisce in un solo progetto strategico le più importanti manifestazioni dedicate al lifestyle e al fashion retail internazionale. Dai piumini ai gioielli, passando per abiti da sposa, scarpe, valigie, cinture e tutto quanto sia pelle, saranno 1.777 (di cui il 45% provenienti dall’estero), i brand presenti alla prima edizione di Fashion link Milano, progettato per una cultura condivisa intorno alla moda e agli accessori di alta qualità.

Riunisce cinque manifestazioni semestrali, Milano Fashion & Jewels, Sì Sposaitalia Collezioni, The One Milano, Micam e Mipel. Da settembre 2026 saranno 7 aggregando anche Lineapelle, anticipata nell'edizione di febbraio di una decina di giorni per ragioni logistiche dovute alla trasformazione di alcuni padiglioni di Rho in venue olimpiche, e Simac Tanning Tech, che è annuale. «In un momento di cambiamento dei consumo e nei sistemi di Distribuzione - ha spiegato Emanuele Guido, responsabile Casa, Moda e Leisure Exhibitions di Fiera - stiamo cercando di dare ai visitatori e buyer l'opportunità di vedere più prodotti, più tendenze, di avere più occasioni di opportunità di collaborazione e riteniamo in questo modo di generare più valore per le filiere produttive italiane e internazionali». Appuntamento quindi da sabato 21 quando apriranno (fino al 23), Milano Fashion & Jewels (il punto di riferimento per il bijou, l'accessorio moda e l'abbigliamento everyday), Sì Sposaitalia Collezioni (la manifestazione leader in Italia per il settore nuzia, matrimonio e cerimonia) e The One Milano (salone Internazionale dedicato all'outerwear e all'alt -à -porter). Il 22 febbraio, fino al 24, inaugurano invece Micam Milano (l'evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile) e Mipel (appuntamento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda). Nei 4 giorni, aperti a operatori del settore, sono attesi buyer internazionali, a in particolare da Germania, Grecia, Spagna, Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Turchia, Sud Africa, Canada, Usa, Uzbekistan, Kazakistan e Georgia. Dall'edizione di settembre confluiranno in Fashion link Milano, anche Lineapelle (manifestazione internazionale di pelli, accessori, componenti, sintetici, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento in pelle) e Simac Tanning Tech (punto di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera.

«Milano è una destinazione centrale e quando una persona pensa a Milano pensa alla moda, quindi è necessario che anche le filiere produttive che rappresentano il mondo della moda si mettano insieme e costruiscano un valore per la città - ha concluso Guido - Sono convinto che questa grande ricchezza si vedrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni con una centralità di Milano in tutti i ragionamenti sia a livello dei vari settori e di marketing territoriAle di cui Fiera Milano, che io rappresento è sicuramente il motore centrale».