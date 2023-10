Moda uomo: Diesel, Levi's, Armani. I brand più amati da lui in sconto

L’autunno è il momento ideale per l’aggiornamento del guardaroba e con il Prime Day di Amazon si possono acquistare tante grandi marchi di abbigliamento e calzature maschili scontate. Qui di seguito alcuni consigli su come muoversi per trovare i migliori capi.

Diesel

I jeans classici

Hanno un taglio classico questi blue jeans Diesel con la gamba dritta. Da acquistare rigorosamente nella taglia che si indossa di solito: sono infatti realizzati interamente in cotone con una percentuale minima di elastan. Significa che cedono un po’ con il calore del corpo, ma poi ritornano nella loro “forma” originaria dopo il lavaggio in lavatrice.

I jeans vintage

Hanno un gusto anni ’90 i jeans neri D-Yennox di Diesel: vita bassa, gamba stretta e una percentuale di elastan ancora inferiore sono le loro caratteristiche. Oltre naturalmente a un marchio ampiamente collaudato e garanzia di buona qualità ed estetica.

Armani Exchange

La t-shirt con logo

È riconoscibile ed è l’ideale per un regalo la maglietta con scollatura rotonda Armani Exchange. Ha le maniche corte, veste aderente ed è fatta in cotone 100%. Comoda e perfetta per essere indossata tutti i giorni.

Le sneakers raffinate

Sono targate Armani Exchange le sneakers modello Rio Side Logo: vanno bene per la ginnastica in palestra, per l’allenamento su strada ma anche per le uscite quotidiane o perfino per andare al lavoro, tanto sono belle e raffinate. Hanno la suola in gomma e sono fatte di tessuto sintetico, chiuse poi da lacci.

Levi’s

I boxer anatomici

Sono molto comodi e vanno bene soprattutto per gli uomini che cercano confort nel movimento ma anche un po’ di sostegno quando si parla di biancheria intima. Il pacco di boxer Levi’s nei colori blu, nero e grigio, ne contiene 6 paia: i boxer sono fatti in cotone ed elastan e recano una fascia elastica in vita.

Le sneakers eleganti

Anche le sneakers Levi’s Courtright possono essere indossate nella propria quotidianità mentre magari la loro suola è un po’ troppo scivolosa per l’attività fisica. Poco male, perché questo tipo di calzature sono molto eleganti e vien voglia di tenerle da conto. Sono in suede marrone con la suola in gomma.

Tommy Hilfiger

Il maglioncino passe-partout

Anche il pullover grigio di Tommy Hilfiger può essere indossato in molti contesti, per via del suo taglio e stile neutri. È molto morbido, perché fatto in cotone e poliestere ed è a maniche lunghe: in assoluto uno dei capi autunnali che non possono mancare nel proprio guardaroba.

La maglia sportiva

Ha un gusto casual la maglia a maniche lunghe bianca di Tommy Hilfiger: sul petto ci sono delle strisce nere e rosse con l’immancabile logo. Lo stile è molto essenziale e quindi si potrebbe sentire l’esigenza di indossarla per lo sport, in particolare se lo si pratica all’aria aperta. È fatta in cotone e ha una scollatura rotonda.

Calvin Klein

La maglia colorata

Questa t-shirt a maniche corte di Calvin Klein con logo è davvero molto allegra poiché in color vinaccia, una nuance che sta molto bene con diversi tipi di carnagione. È fatta in jersey di cotone e ha una vestibilità ampia, per cui è l’ideale anche per le attività da palestra che richiedono molto movimento.

La maglia aderente

Anche in questo caso una maglia aderente con logo, stavolta Calvin Klein modello Essential Slim in colore nero. Ha le maniche corte ed è in 100% cotone e può essere molto utile in autunno, quando ci si veste “a cipolla”, ovvero a strati per adattarsi a tutte le bizze del meteo.

