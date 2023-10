Disney per tutta la famiglia: l'abbigliamento e i pigiami per grandi e piccini (e anche i coordinati per tutti)

Ascolta ora: "Disney per tutta la famiglia: l'abbigliamento e i pigiami per grandi e piccini (e anche i coordinati per tutti)"

Alcune famiglie con bambini adorano vestirsi in coordinato, in particolari situazioni (per esempio per gli scatti delle foto natalizie), oppure per divertire i propri bambini. Da Amazon Essentials arriva una corposa collezione che prevede abbigliamento e pigiami per tutta la famiglia e per tutte le età: questi capi sono tutti in tema Disney: da Star Wars a Nightmare Before Christmas, passando per Il Re Leone, Toy Story, Winnie the Pooh e naturalmente Topolino.

Per il giorno

Il maglione di The Mandalorian

Ha un grazioso ricamo di Grogu - personaggio della serie The Mandalorian, spin off di Star Wars - il maglione a girocollo in morbido 100% cotone su fondo lilla chiaro. È un capo unisex, che veste dai 3 ai 12 anni.

Il maglione con il logo di Avengers

Reca il logo di Avengers, saga Marvel sempre targata Disney, il maglione a girocollo in misto cotone, modal e poliestere. Si tratta di un modello da donna, che veste dalla XS alla XXL, e ha il fondo rosa antico, mentre il logo è in rosa carico.

La felpa con lo stormtrooper

I fan di Star Wars, specialmente quelli dei primissimi film, non possono rinunciare alla felpa con la zip centrale, che ritrae un piccolo stormtrooper, gli “assaltatori” dell’Impero. La felpa, disponibile dalla taglia XS alla 6XL è in pile blu e possiede il cappuccio.

Il Christmas jumper di Topolino

Negli ultimi anni, con molta autoironia soprattutto, sono tornati di moda i Christmas jumper: tuttavia i disegni Jaquard sono un po’ più raffinati ed evoluti rispetto a quelli che andavano di moda negli anni ’80 (sebbene la tecnica sia decisamente più antica). Ed ecco quindi il Christmas jumper di Topolino, ovvero il maglione a fondo grigio chiaro che, attraverso diverse fantasie e colori, ritrae il logo di Topolino accanto a ricami natalizi come abeti e fiocchi di neve stilizzati. Questo maglione è a girocollo ed è fatto di cotone 100%.

I completi da notte coordinati

I pigiami Marvel

La scritta Marvel è decorata da tanti piccoli disegni con i personaggi su questo coordinato di pigiami che i genitori possono indossare con i figli: i pigiami per gli adulti hanno la maglia arancione e i pantaloni azzurri, mentre quelli per bambini sono azzurri, ed entrambi recano appunto questa fantasia. Sono comodi e morbidi poiché fatti in 100% cotone.

I pigiami di Nightmare Before Christmas

Ha i volti di Jack e Sally la fantasia dei pigiami per la famiglia di Nightmare Before Christmas. Quelli per bambini sono tutti rossi, mentre quelli per gli adulti hanno la maglia rosa e i pantaloni rossi, ovviamente con la stessa fantasia. Sono tatti anche questi in cotone 100%.

Dedicati ai più piccoli

I pagliaccetti da bimba con Simba

Sono ispirati a Il Re Leone questi 3 pagliaccetti per bimba da 0 a 24 mesi: uno, in colore arancio, reca l’immagine del protagonista Simba, il secondo, su fondo blu, mostra le orme degli animali della giungla, il terzo, su fondo avorio, mostra le immagini di Simba, Timon e Pumbaa.

Evviva il Bosco dei 100 Acri

Si tratta di un pacco da 6 di body a maniche corte, da 0 a 24 mesi, con delle fantasie ispirate a Winnie the Pooh, l’orsetto nato dalla fantasia di A.A. Milne e che ama il miele e vive nel Bosco dei 100 Acri. Sono in 100% cotone e utilizzano i vario modo i colori bianco, grigio, nero e giallo.

Le maglie di Toy Story

Sembrano felpe ma in realtà sono maglie in cotone a maniche lunghe e con il cappuccio: la confezione ne contiene due ispirate a Toy Story: una richiama gli alieni del Pizza Planet, mentre l’altra, su fondo nero, richiama l’immagine dell’astronauta Buzz.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*