Fiera Milano, tre manifestazioni-evento per il fashion retail con 760 brand

Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni, tre manifestazioni organizzate da Fiera Milano interpretano e declinano il fashion retail contemporaneo vanno in scena da domani 21 fino al 23 febbraio in Fiera a Rho, dando vita a un ecosistema coordinato e strategico per buyer, boutique, concept store, department store e operatori internazionali fra business, ispirazione, scouting, networking e conoscenza. Con 760 brand complessivi, propongono ai visitatori un mix equilibrato tra aziende consolidate (72%), nuovi ingressi (28%) e un’offerta internazionale del 43% con brand provenienti da 45 Paesi fra cui Grecia, Francia, Spagna e Turchia sono tra i mercati più rappresentati.

Cuore pulsante del sistema è Milano Fashion & Jewels, uno degli eventi business to business più rilevanti del panorama italiano ed estero grazie a un’offerta ampia, trasversale e profondamente connessa alle evoluzioni del mercato che spazia dal fashion jewellery agli accessori moda, dall’abbigliamento ready-to-wear e stagionale alle collezioni più sperimentali. Una piattaforma pensata per supportare concretamente il lavoro del retailer, offrendo selezioni curate, aggiornamento sui trend, contenuti formativi e momenti di confronto sui nuovi linguaggi del punto vendita.

Il gioiello moda è infatti un linguaggio narrativo in uno scenario in cui oro e pietre preziose sono sempre meno accessibili, il fashion jewellery si afferma come strumento capace di raccontare identità, emozioni e momenti di vita. Le collezioni spaziano da marchi storici e internazionali a realtà indipendenti, con pezzi che diventano veri e propri viaggi culturali: ideali per concept store, boutique a forte identità, spazi museali e contesti turistici. Il concetto di lusso si ridefinisce: non più solo metallo prezioso, ma ricerca materica, qualità percepita e originalità progettuale. Porcellana, vetro artistico, tessuti pregiati, bronzo, bamboo e metalli alternativi si trasformano in gioielli dal forte impatto visivo ed emozionale, capaci di coinvolgere il cliente e creare relazione nel punto vendita.

L’abbigliamento racconta, fra radici sartoriali, manifattura italiana e visione contemporanea, una moda inclusiva e trasversale, attenta a qualità, sostenibilità e versatilità. Capi pensati per tutte le taglie, tutte le identità e tutte le generazioni, che interpretano lo stile come espressione autentica della società di oggi. In questo racconto si inserisce Exploring Sustainable Fashion, l’area curata da Guya Manzoni e Marina Savarese (Sfashion-net), dedicata alla moda slow e indipendente. Il tema 2026, “The Bright Side and Dark Side of Sustainability”, invita buyer e retailer a una riflessione critica con un percorso espositivo che stimola scelte più consapevoli e una comunicazione trasparente del valore etico delle collezioni.

Gli accessori sono leve strategiche per l’identità del punto vendita: rinnovano l’assortimento, intercettano i trend, stimolano l’acquisto d’impulso e aumentano il valore percepito. A Milano Fashion & Jewels l’accessorio moda diventa espressione di artigianalità contemporanea, sperimentazione e ricerca sui materiali, offrendo al retailer strumenti concreti per differenziarsi. Scenario in cui Resort Collection è il focus dedicato al beachwear e al summer lifestyle capaci di coniugare appeal estetico, funzionalità e qualità manifatturiera. Le collezioni per la stagione 2026 interpretano l’universo resort attraverso capi e accessori caratterizzati da leggerezza, colore, versatilità e attenzione al dettaglio, con soluzioni integrabili in assortimenti diversificati, dalla boutique urbana ai concept store delle destinazioni turistiche.

Sì Sposaitalia Collezioni è l’unico evento bridal europeo inserito nel calendario internazionale della moda: un hub di riferimento dove bridal, formal wear ed evening wear dialogano con il fashion system, offrendo ai retailer specializzati anteprime di collezione, capsule esclusive e nuove visioni stilistiche. È una manifestazione indipendente ma complementare a Milano Fashion & Jewels, con cui condivide visione, calendario e centralità nel panorama moda internazionale e per la prima volta si svolge in contemporanea con le principali fiere del fashion system e in apertura della Milano Fashion Week, rafforzando il proprio ruolo strategico all’interno della settimana milanese e intercettando buyer e operatori provenienti da mercati internazionali.

Protagoniste a Sì Sposaitalia Collezioni sono le eccellenze del Made in Italy affiancate da designer europei. Dalle linee più classiche alle interpretazioni contemporanee e modulari, ogni collezione è espressione di un savoir-faire sartoriale d’eccellenza, di una produzione rigorosamente italiana e di una visione stilistica ormai riconosciuta a livello globale. La cerimonia evolve con una selezione di brand capaci di interpretare l’eleganza contemporanea attraverso linguaggi stilistici differenti ma accomunati da qualità, identità e coerenza progettuale: un perfetto mix tra luxury brand del Made in Italy ed eleganza internazionale. Le sfilate, momento di valorizzazione creativa e commerciale sono un’occasione per vedere le collezioni in movimento, coglierne volumi, materiali e vestibilità, e offrire ai buyer uno strumento immediato di lettura del prodotto e del suo potenziale sul punto vendita.

TheOneMilano si conferma il punto di riferimento per i professionisti che ricercano collezioni ad alta identità, con un focus su sartorialità, qualità certificata e outerwear contemporaneo. Un contesto selettivo dedicato a una moda curata e consapevole, pensata per costruire capsule ad alto valore percepito, in equilibrio tra heritage manifatturiero, innovazione e visione slow fashion. In mostra una proposta articolata di artigianalità industrializzata, dove la ricerca sui materiali e sulle lavorazioni definisce un daywear d’eccellenza: montoni dai colori densi e saturi, pellicce certificate Furmark®, cappotti strutturati e piumini dalle nuove proporzioni, capaci di interpretare un’eleganza funzionale e contemporanea.

Collezioni che uniscono tradizione del Made in Italy, competenze internazionali e una forte attenzione a sostenibilità e innovazione. Outerwear che torna protagonista attraverso capispalla che esplorano nuove soluzioni formali e tecniche: modelli mixati e reversibili, accostamenti materici sofisticati, fibre nobili come cashmere e angora abbinate a shearling e camoscio, per capi che coniugano comfort, performance ed estetica. La sartorialità si esprime in cappotti realizzati con tessuti pregiati, finiture impeccabili e dettagli manuali, mentre la pellicceria contemporanea dialoga con l’innovazione nei processi produttivi e nelle lavorazioni. Spazio per l’upcycling del vintage e il riuso degli scarti di lavorazione.

Le attività di incoming hanno coinvolto buyer da 56 Paesi in linea con il posizionamento di Sì Sposaitalia Collezioni, TheOneMilano e Milano Fashion & Jewels nel calendario fieristico internazionale: circa 400 gli operatori, selezionati in collaborazione con ICE.

