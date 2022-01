Francesco Scognamiglio racconta in esclusiva i due look della Muti a Sanremo

Francesco Scognamiglio ha vestito chiunque nella sua carriera: Madonna, Beyoncè, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, la famiglia Kardashian al gran completo e per ben 18 volte negli ultimi 14 anni Lady Gaga. “Eppure prima d'ora non ho mai fatto Sanremo” racconta emozionato come un ragazzino mentre sta per “sdifettare” via zoom il secondo dei due look che ha creato in esclusiva per Ornella Muti. La diva li indosserà sul palco dell'Ariston a San Remo nelle prime due serate di Festival e il designer sta lavorando senza sosta perché tutto sia perfetto. In questa intervista esclusiva il designer racconta il dietro le quinte di quello che è a tutti gli effetti il primo scandalo di questa edizione del Festival.

E' vero che Armani doveva fare il vestito che la Muti indosserà martedì sera e lei quello per la seconda serata?

Sì ed era giusto così: se c'è Armani deve essere il primo

D'accordo, ma pare che Armani non ci si più a causa di un commento postato sul profilo Instagram di Naike Rivelli molto critico sullo stile dell'outfit mandato da Re Giorgio alla madre...

Io so solo che dovevo fare il secondo look e invece faccio anche il primo

In ogni caso adesso il post è sparito, non le sembra molto probabile che qualcuno si sia arrabbiato?

Non voglio entrare in nessun tipo di polemica. Per me come per chiunque faccia questo mestiere Giorgio Armani è un mito. Senza designer come lui o come Gianni Versace con cui ho avuto l'onore d'iniziare la mia carriera nel 1994, non esisterebbe il fenomeno della moda italiana

Come mai è stato chiamato da Ornella Muti?

Siamo amici da tanti anni. Lei si presenta molto poco in giro, è un tipo schivo e riservato, molto lontana dai soliti clichè della diva. Quando mi ha chiamato non volevo crederci così come non credevo ai miei occhi quando ci siamo incontrati per discutere del look e prendere le misure. Ero convinto che fossero cambiate perché è inevitabile con il passare del tempo. Invece a 67 anni è sempre magrissima e bellissima, un corpo da modella con quel viso sensazionale che ha sempre avuto

Come l'ha vestita?

Non l'ho solo vestita, curo la sua immagine dalla punta dei capelli a quella dei piedi lavorando a stretto contatto con il suo team di truccatori e parrucchiere. Io la vedo come un eroina e visto che a San Remo parlerà di salvaguardia del pianeta ho scelto solo tessuti naturali a parte il neoprene del corpino per il primo modello che tecnicamente è un abito-scultura. Si tratta di un lungo peplo nero con un profondo spacco a sinistra montato sul bustier di neoprene interamente coperto di jais, ovvero i presiosi cristalli neri che la Regina Vittoria impose come unica decorazione agli abiti femminile dopo la morte del Principe Alberto

Insomma è come se Ornella fosse elegantemente in lutto per la sorte del pianeta?

Si può leggere anche così. Il secondo invece è un deciso omaggio alla sensualità delle donne. Si tratta di una tunica in tulle evasione color carne interamente ricamata da canottiglie e Swarovsky nella stessa tinta che tecnicamente si chima Nude. Sotto ha un busto in raso sempre nude ricamato con cristalli 3D. Hanno un effetto pazzesco e il bustier accarezza meravigliosamente il seno di Ornella

Può dirci qualcosa anche sugli accessori?

Per ora sono sicuro solo dei gioielli appositamente fatti da Delfina Delettrez, figlia primogenita di Silvia Venturini Fendi