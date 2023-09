Homi, gioielli fra stile prezioso e intelligenza artificiale

Gioielli e bijoux ma non solo perché c’è l’accostamento con l’accessorio moda nel senso più ampio del termine e delle collezioni che spaziano fino all’abbigliamento a Homi Fashion&Jewels Exhibition in corso fino al 18 settembre in Fiera Milano a Rho con un’edizione animata da 560 espositori - il 46% esteri - davvero ricca di proposte tanto che si può tranquillamente parlare di fiera “total look”, formula apprezzata dai compratori che hanno affollato stand e corsie fin dall’apertura.

Collezioni di tendenza, prodotti industriali e di alto artigianato fra innovazione e tradizione, stile, scelta di materiali, contaminazioni, ricerca di design che indicano le nuove strade per un settore in cui sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale sono i driver impatteranno sull’economia e sul futuro del fashion system.

Proprio all'intelligenza artificiale è stato dedicato il convegno di apertura sul tema “Sfide creative: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella moda e nei gioielli” che si è svolto nella suggestiva area dedicata alle sfilate. Dall'approvvigionamento nelle miniere alla tracciabilità dei diamanti, anche il mondo dei gioielli sta infatti subendo grandi trasformazioni con l'uso dell’Ia e l'applicazione delle nuove tecnologie che si sposano con la sostenibilità, aspetto in primo piano in questa edizione e ormai “contenuto” contemporaneo e sempre più apprezzato delle proposte per i consumatori ed elemento chiave anche della strategia di Fiera Milano impegnata a misurare l'impronta di carbonio generata dalle sue manifestazioni per ridurre le emissioni di CO2 e puntare alla completa decarbonizzazione degli eventi entro il 2050.

Per l'industria orafa quindi si spalancano ulteriori possibilità che garantiranno anche l'aspetto ecosostenibile. "La tracciabilità di un gioiello sarà fondamentale anche per le grandi maison - ha detto Alba Cappellieri, docente del Dipartimento del design del Politecnico di Milano - L’intelligenza artificiale aiuterà in questo settore in ogni fase, dal reperimento della materia prima a quella del progetto arrivando al marketing e al packaging". La sensibilità da parte del nuovo consumatore implica infatti un cambio di tutta la catena produttiva, che deve essere più etico e allo stesso tempo orientato a processi di digitalizzazione da cui partono progresso e innovazione come lo sviluppo delle nuove frontiere del live shopping, del fashion gaming, delle potenzialità della stampa 3D, dell’Ia e della realtà aumentata.

Homi Fashion&Jewels mette in mostra una panoramica sulle collezioni di accessori moda e gioielli della stagione autunno/inverno 2023, insieme ad anticipazioni della primavera/estate 2024 sul filo conduttore di due grandi macro trend: “It's Just for Fun” che racconta come un gioiello può emozionare con spensieratezza e divertimento e “Make Ordinary, Extra-Ordinary” che esplora le metamorfosi innescate in un look da un accessorio anche ordinario.

Da scoprire il nuovo spazio dedicato al Contemporary Jewels, in cui 27 designer nazionali e internazionali espongono le loro collezioni caratterizzati dalla contaminazione tra design e moda realizzata anche attraverso l'impiego di materiali e tecniche di lavorazione innovative e rivoluzionarie. L’area Fashion propone la sezione Fashion Accessories con un focus sugli accessori che arricchiscono e completano gli outfit per uno stile a “tutto tondo”, mentre la sezione Fashion Apparel dedicata all’abbigliamento ready to wear con proposte e accostamenti originali. Da non perdere le sfilate con gli abbinamenti più interessanti tra gioielli, bijoux e abbigliamento che rappresentano un plus di grande interesse per i compratori attratti dall’effetto total look che viene proposto nella manifestazione.

Un’area è anche riservata al matrimonio in sinergia con Si Sposaitalia Collezioni - la manifestazione dedicata al mondo bridal che si terrà dal 5 all’8 aprile 2024 all’Allianz MiCo di Milano - con una selezione di abiti bridal e da cerimonia che saranno poi protagonisti di “Sposaitalia Live Preview”, il fashion catwalk in programma domenica 17.

Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 16 alle ore 11 la Masterclass in collaborazione con Elle Italia in cui si indagheranno le tendenze degli accessori moda in un’ottica di total look per la prossima stagione autunno inverno, presentata da Valentina Nuzzi, senior digital editor del magazine, che illustrerà i cool tips e seasonal must have dalle principali fashion week e sfilate con un focus su borse, cappelli e gioielli. Subito dopo Lisa Mancini, fashion editor di Elle Italia terrà un workshop dove, con l’ausilio di una modella, verranno indossati i migliori abbinamenti tra i gioielli e gli accessori moda con una selezione delle proposte presentate dai brand.

