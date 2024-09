"Legacy of Style": fiere moda e accessorio sempre più internazionali

“Legacy of Style”, così le sei fiere della moda e dell’accessorio tornano sul palcoscenico internazionale di Fiera Milano dal 14 settembre e aprono la stagione del polo espositivo: un patto che si rafforza questo nel segno del business, della crescita, della creatività , dell’innovazione e della sostenibilità fra Lineapelle, Micam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel, The One Milano e Simac Tanning Tech.

Concomitanza di eventi che sottolinea ancora una volta l'impegno nel fare sistema, dimostrando l'importanza fondamentale di unire filiere che condividono storia e valori. Il comparto della moda è infatti un pilastro fondamentale per l'economia italiana e per quella globale per quella globale, rappresentando un settore di eccellenza che attrae espositori, buyer e visitatori professionalida tutto il mondo a Milano grazie alla presenza di 2.090 brand, di cui il 47% provenienti dall'estero e da oltre 60 Paesi. Numeri che , dimostrano la capacità di innovare e influenzare le tendenze internazionali che da un lato generano un importante impatto economico e dall’altro promuovono cultura, artigianalità e “saper fare”. La forte presenza dei marchi stranieri evidenzia l’attrattiva dell’Italia come hub creativo e commerciale e ponte di scambio e confronto culturale a livello globale.

Per evolversi il settore della moda deve basarsi anche su: nata in un momento in cui unirsi era necessario, l’alleanza tra le fiere della moda si è rivelata con il tempo un trampolino di lancio per nuove idee condivise e un mezzo per rilanciare in chiave moderna e innovativa gli antichi mestieri che animano il grande mondo della moda e la sue aziende.Il motto" è per questo unadelle tantee della necessità diche hanno fatto grandi i comparti protagonisti delle manifestazioni di settembre. Legacy è sinonimo di, perché tutte i settori della moda e dell’accessorio condividono un know how e una tradizione uniche, sinonimo diperché interpreta la volontà dei vari settori di aprirsi e di rivelarsi a chi ancora non ne conosce la potenzialità, ed è anche undi, punti di riferimento del cambiamento che la moda sta sostenendo.

Il futuro del settore si lega anche e soprattutto nella capacità di attrarre e coltivare nuovi talenti e per questo gli appuntamenti fieristici puntano ancora di più a essere una piattaforma di lancio per giovani creativi e imprenditori, offrendo visibilità e opportunità di crescita concrete. Non solo, l’evoluzione tecnologica del settoreè anche un volano per coinvolgere le nuove generazioni nel processo produttivo ed è anche su questo che si impegnano le sei fiere della moda e dell’accessorio che dimostrano si saper guardare al futuro e alle nuove generazioni.

LE MANIFESTAZIONI DELLA “LEGACY”

LINEAPELLE (dal 17 al 19 settembre) è la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti e materiali per la moda, il design e il lusso. La sua mission è offrire il miglior palcoscenico globale alle innovazioni e alle eccellenze che guidano la filiera manifatturiera globale.

MICAM Milano (dal 15 al 17 settembre) è il salone internazionale leader nel mondo per il settore calzaturiero. La manifestazione si distingue per la capacità di combinare tradizione e innovazione, offrendo una vetrina d'eccellenza per le collezioni di calzature più esclusive e innovative.

MILANO FASHION&JEWELS (dal 14 al 17 settembre) è il punto di riferimento per l'industria dei bijoux e degli accessori, proponendo le migliori creazioni di designer affermati ed emergenti. La missione della manifestazione è di valorizzare l'eccellenza e l'innovazione, promuovendo il talento e la creatività che caratterizzano questo settore.

MIPEL (dal 15 al 17 settembre) è il punto di riferimento per la pelletteria e gli accessori moda, una piattaforma unica dove i migliori brand nazionali ed internazionali presentano le loro collezioni ad un pubblico esclusivo di buyer e professionisti del settore. La missione dell’evento è di promuovere la qualità, l’artigianalità e il design italiano e internazionale.

THE ONE MILANO by Milano Fashion &Jewels (dal 14 al 17 settembre) è il salone che unisce prêt-à-porter femminile e accessori di alta gamma, proponendo un mix di eleganza, ricerca e contemporaneità. La manifestazione è il luogo dove le tendenze si incontrano e dove la moda diventa arte, espressione di un’identità forte e distintiva.

SIMAC TANNING TECH (dal 17 al 19 settembre) è il salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, un punto di riferimento immancabile per la filiera della lavorazione delle pelli e della progettazione del prodotto finito.

(Nella foto di gruppo, da destra: Norberto Albertalli, presidente Theonemilano; Filomena Sannino, exhibition manager Milano Fashion&Jewels; Claudia Sequi, presidente Mipel, Fulvia Bacchi, ad Lineapelle; Giovanna Ceolini, presidente Micam; Maria Vittoria Brustia, presidente Simac Tanning Tech)