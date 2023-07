Matrimonio estivo, come vestirsi

Un matrimonio estivo è sempre l’occasione perfetta per respirare la tradizionale atmosfera romantica e sfoggiare una mise fresca ed elegante, curando al meglio tutti i dettagli.

Chi deve partecipare a un matrimonio e cerca una mise da indossare, fortunatamente, può contare sull’ampia scelta di abiti da cerimonia proposta da Amazon, che va incontro a tutte le preferenze mettendo a disposizione completi e accessori perfetti per creare un look curato e impeccabile.

Per un matrimonio organizzato durante i mesi caldi, ad esempio, è possibile optare sia per un classico abito lungo sia per una mise dal taglio midi, meno impegnativa ma altrettanto elegante. In ogni caso, per rendere perfetto un outfit è sempre indispensabile abbinare al meglio borsa e scarpe, anche concedendosi un paio di sandali coi tacchi. Per una cerimonia di giorno, inoltre, si può sempre indossare un elegante cappello.

Abiti lunghi

Abito lungo Maya Deluxe

Elegante e raffinato, l’abito lungo di Maya Deluxe è ideale per sfoggiare un outfit originale in occasione di un matrimonio e di un evento speciale. Si caratterizza per la presenza di spalline larghe, scollo quadrato e gonna in morbido tulle.

Perfetto anche per la damigella d’onore, l’abito è arricchito di paillettes sul corpetto, in grado di conferire un tocco di luce che rende la mise adatta sia per il giorno sia per un evento serale.

Abito lungo Orandesigne

Per chi vuole essere elegante senza rinunciare alla sensualità, l’abito lungo Orandesigne è certamente una soluzione ideale. È un abito lungo e leggero, dotato di uno scollo profondo e di una allacciatura sul collo che lascia scoperta la schiena.

Abito lungo Ever-Pretty

Gonna stile impero e scollo a V caratterizzano l’abito lungo Ever-Pretty, che presenta maniche ampie e ariose. Il tessuto, in pizzo e chiffon, rende la mise particolarmente leggera ed elegante, perfetta anche per chi ricopre il ruolo di damigella d’onore.

Abito lungo Freebily

Traspirante e delicato sulla pelle, l’abito lungo Freebily vanta un design originale ed elegante. Il taglio monospalla, in particolare, dà un tocco di modernità alla mise, mentre la parte inferiore plissettata dona leggerezza e ariosità. L’abito è anche dotato di un cordoncino regolabile, adattandosi a tutte le silhouette.

Abiti midi

Abito midi Laura in

Adatto per creare un outfit impeccabile in occasione di un matrimonio estivo, di un evento o semplicemente per un cocktail in compagnia, l’abito midi Laura in si caratterizza per un taglio midi e un’ampia scollatura. La chiusura a incrocio sulla schiena dona un tocco di modernità all’abito, realizzato in raso di seta.

Abito midi Minetom

Accollato sul davanti ma aperto sulla schiena, l’abito midi Minetom può diventare un outfit da cerimonia perfetto. A rendere particolare l’abito, inoltre, è il taglio “halterneck” che lascia scoperta parte della schiena, senza tuttavia rendere meno elegante e raffinata l’intera mise.

Abito midi Grace Karin

L’abito midi Grace Karin, infine, vanta una linea vintage caratterizzata da spalline sottili e maniche cadenti, ma anche da un delicato scollo a V che dona armonia a tutto l’insieme. La gonna a pieghe, invece, è leggera e ariosa.

