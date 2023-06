Costumi interi donna estate 2023: 5 modelli sotto i 35 euro

Ogni donna, all'arrivo dell'estate, ha un suo modello di costume da bagno preferito: esiste una scuola di pensiero che è a favore dei bikini, mentre un'altra scuola di pensiero è a favore del costume intero sempre e comunque. Ci sono anche diverse vie di mezzo, come per esempio il tankini. Il costume intero è un gran classico della tradizione ma esistono in commercio modelli sensuali e che possono far apparire al meglio. Purtroppo molti modelli hanno prezzi elevati ma esistono anche dei costumi interi da donna sotto i 35 euro che possono fare al caso proprio senza svuotare troppo il portafogli: qui di seguito alcuni modelli in vendita su Amazon.

Il grande classico per tutti i gusti

Un costume intero adattissimo a tutti i gusti quello di Cupshe con scollo a V e spalline regolabili. Questo costume si presta effettivamente a differenti stili personali, grazie ai tanti colori in cui è disponibile: dal giallo l’arancione, dal turchese al blu, dal rosa al grigio fino naturalmente al bianco, al nero e ad alcune eleganti e chic fantasie floreali. Il tessuto è misto chinlon e spandex e il modello presenta un drappeggio in corrispondenza del busto. È particolarmente indicato alle donne che hanno un décolleté minuto perché questo tipo di scollatura le valorizza appieno.

Il monospalla per chi vuole osare

Costume intero non significa solo e semplicemente un modello dal gusto classico. Significa talvolta saper osare con la propria fisicità e con la propria sensualità. Per esempio con il costume da bagno Umipubo che è un modello monospalla che al tempo stesso presenta una struttura cut out in corrispondenza di un fianco. I colori disponibili sono il blu, il verde, il mattone e una fantasia floreale su fondo bianco. Invece il tessuto è un misto nylon ed elastan, che assicura un asciugatura rapida.

Una sirena drappeggiata

È un modello sirena quello proposto da CheChury nei colori blu, verde e rosso. Si tratta di un costume intero con ampi drappeggi, in particolare in corrispondenza del seno e sulla parte superiore del modello, il che assicura la contenzione necessaria (e la sicurezza da wardrobe malfunction) per chi ha un generoso décolleté. A questo proposito si può anche scegliere se indossare le spalline: il modello dà questa opzione, e ogni donna può decidere in base alla propria comodità. Il costume intero è fatto interamente in poliestere ed è imbottito in corrispondenza del petto. Su quest'ultimo dettaglio bisogna riflettere perché l'imbottitura non è rimovibile: c'è chi non può farne a meno e per chi non la ama può però essere l'occasione per provare strade nuove.

Il monospalla romantico

Il costume Xnova è sempre un modello monospalla ma con una vocazione decisamente più romantica e retrò. Accade grazie alla grande ruche che arricchisce e sostiene la scollatura. In più presenta un drappeggio in corrispondenza dell'addome, che fa apparire la pancia piatta. È disponibile in diversi colori come il blu, il nero, e il vinaccia ma anche il grigio e un bianco e nero floreale. All'interno il costume intero è foderato e mentre all'esterno il materiale è un misto di nylon e spandex.

Come una Bond girl

Ancora stile vintage, sexy e romantico al tempo stesso stavolta, per questo costume intero Grace Karin con un profondo scollo a V. Il costume è disponibile in diversi colori e fantasia: c'è l'immancabile nero, il giallo, il mattone, il gessato bianco e petrolio, il gessato bianco e nero e una fantasia floreale con sfondo azzurro. La sgambatura è piuttosto castigata a fronte della scollatura molto profonda: il punto vita è segnato da un cinturone con drappeggio, che ha anche una funzione contenitiva. Il tessuto di cui è fatto è misto poliammide e spandex. È consigliato particolarmente alle donne con un seno minuto, poiché l'allacciatura si trova dietro il collo e questo comporta una peculiarità nell'equilibrio della distribuzione del peso del corpo.

