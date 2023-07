Offerte Prime Day: sandali e abiti per l'estate. Gli sconti moda donna

Rinnovare il guardaroba sfruttando le promozioni estive è una necessità per moltissime donne. Non si tratta solo di moda, di tendenze che non sono più in vigore da una stagione all’altra, ma si tratta anche e soprattutto di sostituire dei capi adatti a tutte le occasioni e abbinabili con altri capi e accessori intercambiabili. Tutto è molto più facile con gli sconti su abbigliamento e calzature estivi del Prime Day di Amazon, l'evento riservato agli iscritti al servizio Amazon Prime. Qui si seguito alcune proposte in offerta molto interessanti.

I sandali e le scarpe per tutte le occasioni

La comodità è un bisogno che riguarda tutte le stagioni ma in estate c’è più tempo e più voglia di andare al mare, praticare sport, fare escursioni. Per cui si devono scegliere sandali e scarpe che possono accompagnare ogni donna durante le attività fisiche e il relax. C’è poi chi punta dritto all’eleganza, e anche quella deve essere confortevole: non è detto che un bel sandalo alto debba essere una tortura ma sono benvenute stabilità e possibilità di sentirsi completamente a proprio agio. Tra le calzature in offerta ecco i modelli selezionati per voi.

Sandali Havaianas Luna . Si tratta di infradito in gomma e flat adatti a diverse occasioni, dalla spiaggia e la piscina fino alle romantiche passeggiate serali. Sono disponibili nei colori rose gold, nero, cyber pink, lemon green, new purple, prisma purple, crocus rose, pink porcelain, pink electric, purple, star blue, steel gray, tropical green e navy silver. Un must-have dell'estate. Scopri il prodotto .

. Si tratta di infradito in gomma e flat adatti a diverse occasioni, dalla spiaggia e la piscina fino alle romantiche passeggiate serali. Sono disponibili nei colori rose gold, nero, cyber pink, lemon green, new purple, prisma purple, crocus rose, pink porcelain, pink electric, purple, star blue, steel gray, tropical green e navy silver. Un must-have dell'estate. . Sandali Crocs Swiftwater . Questo marchio non è solo garanzia di comfort ma in questo caso anche di forte stabilità. In altre parole, se si frequentano spiagge rocciose, sarà un piacere indossare questi sandali senza paura di avvertire troppo i dislivelli del terreno sulle proprie piante del piede. Sono fatti in gomma e sono disponibili in tantissime tinte diverse, da quelle più scure a quelle pastello, indulgendo talvolta anche in qualche fantasia peculiarmente estiva. Scopri il prodotto .

. Questo marchio non è solo garanzia di comfort ma in questo caso anche di forte stabilità. In altre parole, se si frequentano spiagge rocciose, sarà un piacere indossare questi sandali senza paura di avvertire troppo i dislivelli del terreno sulle proprie piante del piede. Sono fatti in gomma e sono disponibili in tantissime tinte diverse, da quelle più scure a quelle pastello, indulgendo talvolta anche in qualche fantasia peculiarmente estiva. . Sandali con tacco Clarks Deva Mae . Questi sandali sono dedicati a tutte quelle donne che amano la semplicità delle scarpe di qualità di una volta, con un piccolo tocco di estro. Sono fatte esternamente di pelle (a volte classica, altre volte scamosciata) ma la suola è in gomma per assicurare la comodità. Hanno inoltre il braccialetto, il che aiuta nell’aspetto e nella stabilità soprattutto le donne che hanno e piedi particolarmente minuti. Sono disponibili nei colori argento, nero, cammello, beige rosato e grigio. Scopri il prodotto .

. Questi sandali sono dedicati a tutte quelle donne che amano la semplicità delle scarpe di qualità di una volta, con un piccolo tocco di estro. Sono fatte esternamente di pelle (a volte classica, altre volte scamosciata) ma la suola è in gomma per assicurare la comodità. Hanno inoltre il braccialetto, il che aiuta nell’aspetto e nella stabilità soprattutto le donne che hanno e piedi particolarmente minuti. Sono disponibili nei colori argento, nero, cammello, beige rosato e grigio. . Sneakers Puma Vikky Staked. Sono l’ideale per chi prevede lunghe passeggiate o escursioni in questo periodo dell’anno. Disponibili nei colori bianco e nero, sono fatte in pelle e gomma con il rivestimento interno in tessuto per tenere i piedi al fresco. Scopri il prodotto.

I vestiti per tutti gli stili casual o chic

Come accennato, i capi basics sono le fondamenta di ogni guardaroba femminile, dei must-have che poi vengono personalizzati a proprio piacimento. Tra i vestiti disponibili con il Prime Day ecco una piccola selezione.

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*