Apple, tutti gli sconti con i Prime Day: AirPods, accessori Mac e molto altro

Esiste una verità innegabile quando si parla di tecnologia: le persone si fidelizzano a un marchio o a un sistema operativo quando si trovano bene. Questo è valido soprattutto per gli Apple user: è difficile per chi si è abituato alla forma mentis alla base di iOs scegliere qualcosa di differente per i propri device. Ecco quindi che arrivano le offerte del Prime Day di Amazon, grazie al quale si possono trovare tantissime promozioni del marchio preferito.

AirPods di terza generazione

Qualcuno dirà: è solo un accessorio. Ma la AirPods hanno rivoluzionato il modo di intendere l’ascolto, poiché senza fili e adattabili ai padiglioni auricolari di tutti e tutte. E naturalmente quando si viene chiamati sullo smartphone o al computer, è possibile passare agilmente da un ascolto all’altro. L’accessorio possiede inoltre un sensore di pressione che permette di controllare la riproduzione audio e le telefonate, oltre che il rilevamento dinamico per la posizione della testa che consente un ascolto sempre avvolgente. La confezione comprende la custodia di ricarica Lightning.

Le cuffie versatili

C’è chi preferisce le cuffie agli auricolari, per cui le cuffie Beats Solo3 senza fili, con chip Apple W1 e bluetooth di classe 1, possono essere l’ideale per coloro che si trovano maggiormente comodi con un accessorio “esterno” di questo tipo. Le cuffie sono dotate di cancellazione del rumore, hanno un’autonomia di 40 ore, si ricaricano molto velocemente e sono regolabili oltre che confortevoli. Si ripiegano facilmente, per essere trasportate dovunque.

L’Apple Watch in tantissimi colori

Un’altra rivoluzione del marchio con la mela morsicata è sicuramente l’Apple Watch. Questo Series 8, con Gps e chiamate, possiede talmente tante funzioni e applicabilità pratiche che diventa difficile farne a meno. Permette di monitorare la salute (dai battiti cardiaci all’ossigeno nel sangue), conta i passi e stima l’attività fisica automaticamente, e nel mentre permette di ascoltare musica, effettuare telefonate e gestire il proprio eventuale iPhone se abbinato. È disponibile nei colori nero, rosso, e varie sfumature di bianco, argento, oro e beige. Disponibile sia con cinturino in gomma sia in metallo.

Lo smartphone da cinema

L’iPhone 14 Pro è una delle più note eccellenze tra gli smartphone: sempre più scelto anche tra coloro che decidono di girare un vero e proprio film con questo device. È in un suggestivo colore viola scuro e ha la capacità di 512 giga. Oltre a molte caratteristiche ideali per l’intrattenimento, grazie anche al display Super Retina Xdr da 6,1 pollici, possiede una tecnologia salvavita per il rilevamento degli incidenti che permette di chiamare in propria vece i soccorsi se necessari. E la batteria dura quasi un giorno intero.

Il mouse comodo ed elegante

Il design degli Apple Magic Mouse è da sempre molto elegante e suggestivo. Questo modello, disponibile in colore bianco, può essere usato con iMac o iPad. È senza fili, possiede una tecnologia bluetooth e si ricarica tramite Usb-C (ma ci si dimentica quasi della ricarica, perché l’autonomia dura settimane). Molto comodo per il suo dispositivo multi-touch, soprattutto se si scrolla spesso.

Il laptop oggetto del desiderio

Il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M1 Pro e 16 giga di Ram è il laptop dei sogni per molti. Poiché possiede prestazioni altissime per chi lavora con il proprio computer portatile (soprattutto nel campo della grafica e del videomaking). Sono presenti anche caratteristiche molto utili sul piano dell’intrattenimento, come un sistema audio a 6 altoparlanti che tiene sotto controllo i bassi, una videocamera molto nitida anche per le videochiamate e il display Liquid Retina Xdr per guardare tutti i film e le serie sulle piattaforme che si desiderano.

Il computer “mini” ma efficientissimo

Il Mac mini è invece perfetto per coniugare le esigenze di chi desidera un computer fisso ma senza svuotare troppo il portafogli, magari per avviare giovanissimi Apple user. Questo computer compatto possiede il chip M1 e si avvale di 8 giga di Ram. Perfetto per lavorare, anche grazie all’archiviazione ultraveloce, ma anche per l’intrattenimento, in particolare per il gaming.

L’accessorio per iPad che fa "tutto"

Per coloro che si dilettano o lavorano nella grafica e hanno un iPad l’Apple Pencil di prima generazione è un accessorio davvero utile, anzi indispensabile. È sensibile all’inclinazione e alla pressione, in modo da ottenere gli effetti desiderati ogni volta che si traccia una linea o si decide per un particolare effetto nella colorazione digitale - sebbene il risultato presenti le stesse "sfumature" di un disegno “analogico”, manuale. La confezione include l’adattatore Usb-C.

