SOS zanzare: zanzariere, spray e prodotti contro le punture in offerta su Amazon

Le zanzare possono rendere la vita difficile durante tutta la stagione calda, e non solo. Difendersi da questi insetti e dalle loro fastidiose punture non è un’impresa semplice, tuttavia i rimedi non mancano e il Prime Day di Amazon rappresenta l’occasione perfetta per acquistare tutto ciò che serve per mettere in atto una barriera efficace.

Durante il Prime Day dell’11 e del 12 luglio, infatti, è possibile accedere a numerose offerte sulle zanzariere, sui dispositivi anti zanzare e sugli spray anti punture. Le promozioni sono riservate ai clienti Amazon Prime: per accedervi è sufficiente completare l’iscrizione in pochi e semplici passaggi, usufruendo anche delle spedizioni veloci su tutto il territorio nazionale.

Zanzariere magnetiche per finestre e balconi

Zanzariera magnetica per finestra

Pratica e interamente Made in Italy, la zanzariera magnetica per finestra con chiusura automatica è dotata di potenti magneti e rete in vetroresina rivestita in pvc, che assicura una maggiore resistenza allo strappo e agli agenti atmosferici come vento. Per installarla bastano pochi minuti.

Zanzariera magnetica da balcone

La zanzariera magnetica Diker è realizzata in poliestere di alta qualità, materiale che la rende forte e resistente, assicurando la massima protezione contro gli insetti. È un dispositivo traspirante che non impedisce il passaggio dell’aria e della luce, rendendo la casa luminosa e protetta. I pratici magneti richiudono subito la zanzariera dopo il passaggio.

Auxmir zanzariera magnetica

La zanzariera magnetica Auxmir si chiude automaticamente in modo rapido e sicuro, grazie ai potenti magneti che proteggono efficacemente dalle zanzare e da altri insetti senza compromettere la circolazione dell’aria e l’illuminazione naturale. Il montaggio è molto semplice, grazie al nastro biadesivo incluso.

Prodotti e dispositivi anti zanzare

Palone racchetta zanzare elettrica

Ideale per garantire la massima sicurezza contro le zanzare, la racchetta elettrica Palone ha una griglia di potenza pari a 3000 V. Basta la pressione di un pulsante per eliminare rapidamente mosche, zanzare e altri insetti volanti.

Biogents BG-Sweetscent attrattore zanzare

Imitando l’odore della pelle umana, Biogents BG-Sweetscent è in grado di attrarre le zanzare (anche Tigre Asiatica e Dengue) nella apposita trappola, rendendo l’ambiente più sicuro e protetto. È un dispositivo brevettato in Germania (la confezione contiene un set di 3 bustine BG-Sweetscent).

Chicco dispositivo anti zanzare a ultrasuoni

Silenzioso ed ecologico, il dispositivo anti zanzare a ultrasuoni della Chicco vanta un raggio di azione di 3 metri. È efficace senza emettere sostanze chimiche, ideale per proteggere i bambini dalle fastidiose punture d’insetto senza provocare alcun effetto indesiderato.

Raid liquido tripla ricarica

Efficace contro le zanzare tigre e le zanzare comuni, Raid liquido garantisce la massima protezione per 60 notti, 8 ore per notte. Completamente inodore, una ricarica è in grado di proteggere una stanza di 20 metri quadrati. Il kit contiene 3 ricariche.

Spray anti punture: le scorte Autan

Autan spray anti zanzare bipacco

Due confezioni da 100 mm di spray antizanzare Autan. Il prodotto aiuta a tenere lontane le zanzare e agisce con efficacia per 8 ore consecutive.

Autan Tropical mini spray antizanzare

Confezione da 6 flaconi mini di spray Autan Tropical, repellente contro zanzare comuni, tigre e tropicali. Proteggendo dalle punture fino ad 8 ore, il prodotto è adatto ai luoghi caldi e umidi ed è molto facile da applicare, aiutando a tenere lontane le zanzare che possono trasmettere malattie tropicali come la malaria, la febbre del Dengue, la febbre gialla e il virus del Nilo.

