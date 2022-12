È morta Vivienne Westwood: la celebre stilista aveva 81 anni

È scomparsa all'età di 81 anni la stilista britannica Vivienne Westwood. Regina indiscussa del punk, in prima linea per arrivare a una moda sostenibile, amata e stimata in tutto il mondo per il suo genio creativo, la designer si è spenta nella sua casa di Londra, circondata dall'affetto dei cari.

La notizia è arrivata questa sera, postata proprio sul suo profilo Twitter. " 29 Dicembre 2022. Vivienne Westwood è morta oggi, serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, Sud di Londra. Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio ", si legge nella pagina social della stilita. Sono stati i familiari a dare il messaggio. Il post è stato correlato di un testo scritto dalla stessa Vivienne Westwood circa il " sistema spirituale Tao " a cui diceva di ispirarsi. " Vivienne, ti amiamo ", si chiude il messaggio.

Il mondo della moda è naturalmente sconvolto.

Uno stile unico

Nata l'8 aprile del 1941 a Tintwistle, villaggio appartenente alla contea del Derbyshire, è stata e rimane una figura molto amata dagli inglesi.

È stata lei a creare lo stile punk, caratteristico delle sue creazioni. Celebri i suoi abiti da sposa, fra i più apprezzati. Per lei hanno sfilato le top model più ammirate, come Naomi Campbell, arrivata a indossare i suoi abiti per il solo piacere di farlo, senza chiedere compenso. Il suo impegno l'ha portata a ricevere, nel 1992, l'Order of the British Empire da parte della Regina Elisabetta II.

I più grandi stilisti si sono ispirati a lei, dichiarandosi suoi fan. Di fatto, Vivienne Westwood è stata incoronata regina di stile.

Gli impegni

Attivista politica impegnata a lottare per il pianeta, la Westwood ha condannato il capitalismo, da lei considerato la principale causa della guerra, del cambiamento climatico e della corruzione.

Si è inoltre schierata a favore di Julian Assange, da lei definito come " un eroe trattato atrocemente dal governo britannico ".

Importante il suo impegno per il "Climate Change". Da anni la stilista invitava ad acquistare meno capi d'abbigliamento, ma di qualità migliore, facendo in modo da avere indumenti più durevoli nel tempo. La Vivienne Foundation ha già fatto sapere che, malgrado la scomparsa della designer, la battaglia per la difesa del pianeta continuerà. Del resto, come hanno riferito le persone care a Vivienne, che sono rimaste con lei fino alla fine, la stilista ha pensato alla Terra anche nei suoi ultimi istanti.

La malattia e il dolore del compagno

Vivienne Westwood, fanno sapere i suoi affetti, ha tenuto per sé la malattia, non rivelandola al pubblico. Le sue condizioni sono purtroppo peggiorate in questi ultimi giorni. Già lo scorso settembre, quando la stilista non si mostrò alla propria sfilata di Parigi, qualcuno ebbe dei sospetti. Non era mai accaduto prima che la Westwood mancasse un appuntamento simile.

Oggi la morte, annunciata dai familiari. Addolorato il compagno Andreas Kronthaler, di 25 anni più giovane della designer. Kronthaler è da tempo alla guida del brand, come voluto dalla stessa stilista.

" Continuerò con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco di cose con cui andare avanti. Grazie tesoro. Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio ", ha dichiarato Kronthaler, come riportato da Tgcom24. "Lei che era stata la regina incontrastata della estetica del punk, gli ultimi tempi, si considerava una taoista. Non c'è mai stato più bisogno del Tao di oggi. Il Tao ti dà la sensazione di appartenere al cosmo e regala uno scopo alla tua vita. Ti dà un tale senso d'identità e forza sapere che stai vivendo la vita che puoi vivere e quindi dovresti vivere: fai pieno uso del tuo carattere e pieno uso della tua vita sulla terra ", ha concluso.