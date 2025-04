Sì Sposaitalia, tutto il fashion di tendenza per matrimoni e cerimonie

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamento fashion e non solo con Sì Sposaitalia Collezioni che dal 4 al 6 aprile presenta all’Allianz MiCo Milano le collezioni Made in Italy del mondo bridal e cerimonia oltre alle migliori proposte di ricerca italiane e internazionali di tendenza sul mercato. Oltre 200 i brand presenti, provenienti da 21 Paesi - tra cui Nuova Zelanda e Taiwan - selezionati per la particolarità dell’offerta e una nutrita delegazione di buyer internazionali provenienti da 23 Paesi. Tra questi i più rappresentativi per potere d’acquisto e numero di compratori presenti sono Giappone, Corea del Sud, Grecia, Polonia e Sud Africa.

Tra i brand dell'edizione 2025 si distingue la partecipazione esclusiva di alcuni tra i nomi più significativi del panorama bridal, come Peter Langner, Elisabetta Polignano e Diamond Couture che hanno scelto Sì Sposaitalia come palcoscenico privilegiato per presentare le proprie collezioni. Tra i protagonisti assoluti anche Maison Signore con la nuova linea Signore Privè, MySecret Sposa, More, Dalin Atelier, Senstudio, Heracouture, Alessandro Angelozzi e Pronovias con l'esclusiva collezione Nicole Milano by Pronovias presentata in anteprima per il mercato internazionale.

L’area Unconventional Bride è dedicata a una selezione di brand di nicchia ed emergenti nel settore bridal & accessories: pensata per il total look della sposa moderna e contemporanea, è destinata a chi cerca nuove proposte per arricchire la propria boutique. L’area si rivolge ai buyer in cerca di etichette innovative che reinterpretano il bridalwear con un approccio fresco e contemporaneo, con designer come Vaida Schiavo Design, Sara Radice, Ferdinand Concept e Melania Fumiko.

Sì Sposaitalia Collezioni rinnova anche l’impegno nell’accogliere le nuove tendenze e nel promuovere contenuti di qualità, orientandosi verso una moda bridal più etica e sostenibile, coinvolgendo le nuove generazioni di creativiin questo processo di cambiamento culturale. Infatti un'attenzione particolare è riservata ai giovani talenti attraverso la collaborazione con IED - Istituto Europeo di Design. Il progetto IED per Fiera Milano - Sì Sposaitalia Collezioni coinvolge 24 studenti del Master in Fashion Communication&Styling, coordinati da Giuliana Parabiago nella realizzazione di video-racconti dedicati agli abiti per occasioni speciali che verranno pubblicati sui canali social della manifestazione e il lavoro più meritevole riceverà un riconoscimento speciale.

A questo si aggiunge il progetto con Its Cosmo - Acof Olga Fiorini, con l’esposizione di sei abiti che interpretano la visione degli studenti di un abito elegante e da sposa, ulteriore testimonianza dell'impegno della manifestazione nel valorizzare i nuovi talenti del settore moda.

Il calendario delle sfilate animerà la manifestazione con fashion show di brand come Elisabetta Polignano, Peter Langner, Donatella Gallo, Ariamo, Oksana Muskha, Musani Couture e la collettiva Made in Sicily.

Questi momenti celebreranno la creatività e l'eccellenza sartoriale, offrendo una panoramica completa delle tendenze

Tutte le informazioni su https://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/