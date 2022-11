Torna l'iconico Calendario Pirelli tra sogno e magia

La luce dopo il buio. Il sogno dopo l'incubo. La magia della bellezza vista con occhi diversi senza staccarsi dalla realtà. È la visione che la fotografa australiana Emma Summerton ha condiviso con il gruppo Pirelli per dare vita al 49esimo Calendario Pirelli dal titolo evocativo "Love Letters to the Muse, lettere d'amore alle Muse".

Il nuovo TheCal 2023 è un mix di bellezza, forza, intrigo e talento che porta con sè una parte di femminismo e una del "me too" passando per la resilienza e la consapevolezza. Ventotto scatti d'autore realizzati con quattordici modelle/muse chiamate a rappresentare bellezza e talento. " Con il calendario Pirelli 2023 volevamo avere un occhio di sogno, come accade quando si esce da un incubo (la pandemia, ndr). Questo è un po' il sentiment che avevamo tutti nel pensare al calendario", ha sottolineato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Esecutivo e Ceo di Pirelli. E la fotografa Emma Summerton era l'occhio giusto per "interpretare il sogno con una capacità di dargli concretezza, con occhio sognante ma allo stesso tempo legato al mondo reale ".

Le 14 muse

La modella americana Guinevere van Seenus, 46 anni, è il punto di partenza di TheCal " la primissima scintilla che ha ispirato il tema del progetto " e che nel calendario è immortalata insieme a un gufo. Poi c'è la top model russa Sasha Pivovarova con la passione per l'arte che nel progetto raffigura "la pittrice". In TheCal Cara Delevingne interpreta invece l'interprete, una diva esuberante e enigmatica, mentre Bella Hadid veste i panni del folletto, una creatura quasi mitica sexy ma mascolina. Un'altra delle muse della fotografa australiana è Lila Moss (figlia di Kate) che in TheCal è la veggente, una giovane donna fresca ma dal forte senso etico. Ha vestito i panni della scrittrice, invece, l'americana Emily Ratajkowski ispirata da una citazione di "Questione di sguardi" di Berger. Tra le quattordici modelle ci sono anche Kaya Wilkins, la musicista del Calendario Pirelli, la modella cinese He Cong che veste i panni della saggia e le modelle curvy Ashley Graham (l'attivista) e Precious Lee (la Narratrice) entrambe paladine della body positivity. In TheCal la top model sudafricana Adut Akech è la cacciatrice di sogni, che incarna la storia poetica della sua vita di rivincita, dal campo profughi alle passerelle, mentre Adwoa Aboah è la regina e Karlie Kloss l'esperta di tecnologia. A chiudere la carrellata di bellissime ispiratrici di sogni c'è Lauren Wasser, l'atleta che sfila con le sue protesi d'oro.

La presentazione

Teatro della presentazione della 49esima edizione del Calendario Pirelli è stato il Pirelli Hangar Bicocca trasformato, per l'occasione, in un ambiente magico e a tratti onirico, che ha trasportato gli oltre settecento invitati nel mondo sognante ricreato dalla fotografa Emma Summerton. Presenti all'evento oltre alla fotografa australiana anche le modelle Guinevere Van Seenus, Lauren Wasser, Precious Lee e Ashley Graham, che hanno sfilato sul green carpet nel corso della serata-evento.