Come vestirsi a 60 anni curvy

Ogni corporatura corrisponde a un taglio ideale per quanto riguarda l’abbigliamento. Quando si è curvy si possono abbracciare contemporaneamente due opposti: i capi morbidi e comodi da un lato, quelli aderenti che mettano in risalto i propri punti di forza dall’altro. Questa è una realtà che caratterizza tutte le età, ma in particolare a 60 anni. Su Amazon c’è una scelta interessante tra camicie, pantaloni, completi e abiti perfetti per le senior curvy.

La camicia informale

La camicia Orandesigne con scollo a V e maniche corte è uno dei capi basici che non possono mancare nel proprio armadio. Si tratta di una camicetta color carta da zucchero decisamente estiva, perfetta per le giornate in località di mare, dato che è anche un po’ trasparente, quindi si deve indossare sul costume da bagno oppure sopra una canotta. È fatta in lino, quindi è molto leggera e traspirante, e si adatta a uno stile casual.

Acquista il prodotto su Amazon

I leggings allegri

Sono versatili e assai chic i leggings MJGkhiy bianchi e stretch con la gamba lunga sui 3/4, modello Capri. Vanno bene sia per lo yoga sia per uscire con una camicia o una maglietta: qualunque cosa si scelga da abbinare andrà sempre bene. Il capo non è dotato di chiusura, quindi è facile e veloce da infilare e togliere, e presenta una delicata decorazione floreale sul polpaccio.

Acquista il prodotto su Amazon

Il completo comodo comodo

Sembra denim ma in realtà è fatto di lino, naturalmente stazzonato, il completo Onsoyours costituito da pantaloni e camicetta ampi e morbidi. Si tratta di un set coordinato in colore blu dallo stile casual e informale. La camicia ha le maniche lunghe, e anche i pantaloni sono lunghi: questo significa che il completo può essere indossato sia di giorno, per tutelarsi dai raggi solari troppo forti, sia la sera, quando tira il venticello, specialmente in riva al mare.

Acquista il prodotto su Amazon

La blusa classica e morbida

La blusa Auselily ha una caratteristica molto ricorrente nell’abbigliamento curvy: è aderente nella parte superiore, valorizzando tuttavia le spalle e il décolleté - grazie anche a un’ampia scollatura a V - mentre è più ampia in corrispondenza dell’addome e dell’inizio dei fianchi. L’effetto complessivo è morbido e molto classico. Questa blusa è senza maniche e fatta in misto poliestere e spandex per essere anche abbastanza elastica. In più la scollatura seria ma non castigata permette, soprattutto a tutte coloro che possiedono un seno importante, di vestire il capo al meglio.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abito da cocktail chic

La compresenza di parti aderenti e altre più morbide si nota subito in questo abito da cocktail Hanna Nicole in colore blue navy. La scollatura non è ampia ma la scelta è dettata dal fatto che in realtà l’abito non presenta maniche, ma è dotato di una mantella di chiffon che copre le braccia in maniera leggera e trasparente. La mantella è chiusa sul davanti dell’abito con una deliziosa decorazione di strass. Il tubino di base, ovviamente stretch, è fatto in poliestere ed elastan, in modo da vestire in maniera molto aderente tutte le fisicità. Si chiude con una zip, posta in un punto strategico e quindi in modo da non essere immediatamente visibile. È il vestito perfetto per un’uscita romantica oppure per andare a una mostra o a una cena importante.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Moda, arriva la linea Luxury Store su Amazon: 5 outfit da scegliere

Barbie: 7 accessori e vestiti rosa per essere in trend con il film del momento

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*​