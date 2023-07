Luxury Store: i trend di lusso del momento

Un'offerta ricchissima di accessori e articoli dal taglio elegante e raffinato, una vera necessità per gli appassionati di fashion e lusso. Si tratta di Luxury Store la sezione di Amazon dedicata allo stile e alla ricercatezza, che da qualche anno ha ampliato l'offerta acquisti dell'amattissimo sito di e-commerce.

La proposta è ricchissima e spazia dai brand più famosi e gettonati ai designers moda emergenti ma dal piglio eclettico e raffinato, per una gamma di prodotti davvero corposa dove sarà facile scegliere quello più adatto al proprio stile personale. L'alta moda di qualità comodamente a portata di click, ma in puro stile Amazon. Ecco gli articoli più eleganti per completare con raffinatezza il look estivo.

Bracciale elegante in oro giallo

Un gioiello davvero unico quello di Annoushka, un bracciale a catena modello Bold in oro giallo 14 carati e progettato da Annoushka Ducas. Parte integrante della capsule collection Knuckle è un prodotto artigianale, lavorato sapientemente da mastri orafi di Arezzo, con elegante finitura lucida. La catena spessa presenta un particolare snodo, che collega tra loro i singoli anelli e li lascia muovere liberamente. Completa il tutto la chiusura a ferro di cavallo che consente di personalizzare il gioiello in base alla singola esigenza. Frutto della creatività della stessa designer, il bracciale si può abbinare agli altri protagonisti della collezione, quali collane, orecchini, ciondoli e molto altro. Scopri il prodotto su Amazon.

Vestito midi all'insegna della leggerezza

Leggerezza e delicatezza caratterizzano questo elegantissimo abito midi frutto della creatività di Jonathan Cohen, dove colore, carattere e discrezione si fondono con garbo. Il capo in viscosa dai toni brillanti del verde è realizzato con il nostro cady, mentre il taglio sottoliena il punto vita creando un'elegante forma a clessidra. Un acquisto davvero interessante per un abito midi perfetto per la stagione estiva. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa realizzata a mano con tessuti naturali

Dal formato leggero ma raffinato è la borsa Watermill' Shoulder in colore Navy, frutto della mente creativa di Joseph Altuzarra. Parte integrante della casa di moda Altuzarra la bag rientra tra le proposte lusso prêt-à-porter, per un look femminile moderno, deciso e senza compromessi. Realizzata a mano con rafia e palma naturale è il risultato di una sapiente tessitura a mano, completata da cinturini in pelle dal design a gabbia e fibbie dorate. Scopri il prodotto su Amazon.

T-Shirt realizzata in tessuto biologico

La t-shirt colorata e ricca di brio è frutto della fantasia della designer libanese Mira Mikati, segno distintivo di una serie di collezioni piene di vita e vivacità, come la stessa t-shirt, parte integrante della linea primavera-estate 2023 e realizzata in tinte sfumate ma nei colori dell'estate, una serie di cromatismi che rimandano al sole. Realizzata in jersey di cotone biologico sostenibile delle Fiji, con girocollo a costine, presenta un ricamo di fiori e simboli d'amore sul petto, un perfetto esempio dello spirito di Mira Mikati. Scopri il prodotto su Amazon.

Zeppe realizzate in tela di cotone

Si chiamano Carina il modello di zeppe in juta e cotone di Altuzarra, frutto della lavorazione della tela di cotone in tinta shibori e abbinate a un grosso tacco a zeppa di juta con un leggero plateau. Completano il look una serie di lacci morbidi in grado di avvolgere la caviglia ma con delicatezza. Un paio di scarpe raffinate e perfette per le serate estive. Scopri il prodotto su Amazon.

