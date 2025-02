Modelle col velo o curvy, on line la sfilata più inclusiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Anna Misetti, bresciana, ha sconfitto il cancro ma ha sviluppato un linfedema, una malattia cronica che causa l'ingrossamento della parte sinistra del corpo. Sognava le passerelle e non ci ha rinunciat, anzi. Rita Rinaldi e Giulia Ludovica Scarpato sono da anni bellissime modelle in carrozzina. Christine Puglisi è modella curvy e attivista della body positivity. Sono tra le quindici modelle protagoniste della sfilata «The WOMderful inclusive fashion show by Benedetta De Luca», dedicata a moda e inclusione. Il defilè è in programma solo su invito durante la Milano Fashion Week ma e potrà essere seguito mercoledì in diretta sul sito di www.thewom.it e sui social (con stories e reel con video sui profili Instagram di @thewom e di @benedetta_deluca) e con interviste alle modelle e il dietro le quinte dell'evento.

L'iniziativa è stata ideata da Benedetta De Luca, gender & inclusion editor di The Wom, magazine digitale del gruppo Mondadori, con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda italiana. Nella collezione «non sfilano solo abiti ma storie», e ogni tessuto« è stato scelto per esaltare il movimento e il corpo», a prescindere da peso o disabilità. «È la prova che la moda può essere inclusiva senza perdere raffinatezza, che ogni persona ha il diritto di risplendere e di essere rappresentato, che l'eleganza è fatta di carattere, di presenza, di identità, a prescindere dal proprio corpo, dall'età, dalla provenienza culturale e religiosa, o dalla disabilità» sottolinea l'ideatrice.

La sfilata sarà introdotta dal talk «La moda che illumina ogni unicità». Le quindici modelle soprannominate «unconventional» arrivano da tutta Italia, sono testimonial di malattie rare o invisibili, difendono «tutte le culture e le religioni».

Come Aida Diouf Mbengue, 25enne di origini senegalesi, la prima tiktoker italiana con il velo, eletta creator dell'anno nel 2023 dai Diversity Awards. Per lei Benedetta De Luca ha disegnato un abito verde smeraldo con copricapo bianco.