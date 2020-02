Accoltellati alle Maldive 3 stranieri: l'attacco rivendicato da simpatizzanti dell'Isis

Tre stranieri sono stati accoltellati alle Maldive. Nel mirino degli aggressori sono finiti due uomini cinesi e un australiano. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo affiliato all'Isis.

La sera dello scorso martedì, tre stranieri sono stati accoltellati, tra le 19.00 e le 20.00, mentre si trovavano sull'isola di Hulhimalè, situata vicino alla capitale Male. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Sbs, di un turista cinese e di altre due persone che lavorano in città, un australiano e un cinese. Ad annunciare l'accoltellamento è stata la polizia, che ha specificato: "Le vittime sono state trasportate in ospedale e ora sono in cura" e le loro condizioni sarebbero stabili.

There has been a case of stabbing in Hulhumale’ tonight. Victims are 2 males from China and 1 male from Australia. The victims were taken to the hospital by some members of the public and are undergoing treatment now. The police are investigating this serious matter. — Maldives Police (@PoliceMv) February 4, 2020

Sui social è stato condiviso un video che mostra un uomo in motorino, con la schiena insanguinata. Secondo l'Abc, si tratterebbe dell'australiano, le cui condizioni non erano gravi e che sarebbe arrivato in ospedale in sella al motorino. Ieri, la polizia delle Maldive ha arrestato due persone, sospettare di essere gli autori dell'attacco di martedì.

UPDATE: We have arrested two suspects who are believed to have carried out the knife attack in Hulhumale’. The investigation of the case is ongoing. https://t.co/cMgbOfGQhG — Maldives Police (@PoliceMv) February 6, 2020

Le indagini sono ancora in corso, ma la polizia sta verificando la veridicità di un video che circola sui social. Le immagini mostrano tre uomini che, con il volto coperto, rivendicano l'attacco, dichiarandosi simpatizzanti dell'Isis. In particolare, uno di loro punta il dito contro il governo delle Maldive, accusato di essere "guidato da infedeli". L'accoltellamento, affermano, sarebbe stato fatto per colpire il turismo e, per questo, hanno annunciato nuovi attacchi.

Un esperto di movimenti estremisti ha dichiarato a The Guardian che sempre più persone stanno lasciando le Maldive, per unirsi all'Isis o ad altri gruppi estremisti.