Violenze domestiche e femministe in rivolta: è bufera nella coalizione di Melenchon

C'è grande caos all'interno di Nupes, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale - Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale - la coalizione dei partiti di sinistra ed ecologisti guidata da Jean-Luc Mélenchon. Le varie anime della sinistra radicale francese sono in agitazione dopo lo scandalo che ha coinvolto Adrien Quatennens, deputato e braccio destro di Mélenechon. Dopo aver ammesso di essere stato autore di gesti violenti - tra cui "uno schiaffo" - nei confronti della moglie, con la quale è in procinto di divorziare, Quatennens ha annunciato le sue dimissioni dalle sue funzioni di coordinatore nazionale di La France insoumise, la più alta carica interna del partito fondato da Mélenchon. Mossa ritenuta del tutto insufficiente da verdi e femministe, che chiedono che Quatennes faccia un passo indietro ulteriore.

La reazione del leader fa discutere

La decisione di Quatennes, annunciata domenica 18 settembre, arriva quattro giorni dopo la pubblicazione di un articolo del settimanale Le Canard enchaîné da cui trapela una denuncia della polizia presentata dalla moglie Céline, nel contesto di una difficile separazione, riporta Le Monde. In una lettera pubblicata sui social network, il parlamentare di Lfi ha ammesso, " nell'interesse della trasparenza e della riconciliazione ", che si sono verificati atti di violenza, compreso " uno schiaffo ".

Ciò che sta facendo discutere, tuttavia, al di là dell'ammissione di Quatennes, è la reazione di Mélenchon. Dopo l'annuncio del suo vice, il leader di Lfi ha infatti espresso il suo sostegno e la sua vicinanza al suo braccio destro. " Malizia della polizia, voyeurismo mediatico, social network si sono intromessi nel disordinato divorzio tra Adrien e Celine Quatennens. Adrien ha deciso di farsi carico di tutto. Rendo omaggio alla sua dignità e al suo coraggio. Vorrei esprimere la mia fiducia e il mio affetto per lui ", ha twittato, ignorando completamente la vittima. Più tardi, ha provato a chiarire la sua posizione, ma ormai la miccia della polemica interna si era innescata: " Céline e Adrien sono entrambi miei amici. Il mio affetto per lui non significa che io sia indifferente a Celine. Non voleva essere citata. Ma le dico questo: uno schiaffo è in ogni caso inaccettabile. Adrien lo ha ammesso. È una buona cosa ". L'altro caso che scuote la coalizione di Mélenchon riguarda Eric Coquerel, anche lui deputato del partito di sinistra, nel mirino di un'indagine della Procura di Parigi per molestie e aggressioni sessuali. Il movimento lo ha sempre difeso, e Mélenchon ha espresso la sua " completa solidarietà ", affermando che l'inchiesta è una " piccola ritorsione " nei suoi confronti.

Femministe e verdi all'attacco