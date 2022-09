Addio a "God Save The Queen": come cambia l’inno nazionale inglese

"Dio salvi la Regina" è la celebre traduzione italiana del famosissimo "God Save the Queen", tra gli inni nazionali più famosi e conosciuti al mondo. Il brano unisce tutto il Regno Unito, quindi anche Irlanda, Galles e Scozia ma non solo: viene utilizzato anche da alcuni Paesi del Commonwealth (Australia, Nuova Zelanda e Canada) che riconoscevano in Elisabetta II la regina come capo di Stato. Adesso che la sovrana è scomparsa, l'iconico inno cambierà dicitura.

"God Save The King"

Dopo 70 anni di regno, adesso che è diventato Carlo III il nuovo sovrano, le invocazioni che si chiedono a Dio saranno rivolte a lui: ecco perchè il celebre testo dovrà subire, per forza di cose, alcune modifiche. Infatti, nella prima e terza strofa, al posto di Queen è già stato inserito King: l'inno si aprirà con " God save our gracious King!, Long live our noble King, God save the King! ", ossia " Dio salvi il nostro benevolo Re, a lungo viva il nostro nobile Re, Dio salvi il Re ". L'esclamazione più famosa, poi, si ripete sia alla fine della prima strofa che in coda all'inno. Suonerà strano, inizialmente, ma anche questo è uno dei segni più tangibili della fine di un'era.

Quando viene usato l'inno

Quello che è considerato come l'inno più antico al mondo (composto tra il 1736 e il 1740), viene utilizzato in tutte le occasioni ufficiali, siano esse sportive o più solenni. Quante volte abbiamo visto i calciatori e i tifosi allo stadio piuttosto che la stessa famiglia reale cantare l'inno durante numerose cerimonie. Prima di adesso, l'ultima volta che si inneggiò al re fu nel 1951 durante l'amichevole tra Inghilterra e Austria: Giorgio VI, allora sovrano britannico, morì nel febbraio successivo.