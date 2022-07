Allarme bomba nei cieli, si alzano i jet militari: ma era una bufala

Paura sui cieli della Spagna domenica pomeriggio per un volo Easyjet in rotta dall'aeroporto di Londra-Gatwick a Minorca, nelle isole Baleari. L'aereo carico di turisti è stato affiancato da un jet militare dell'aviazione iberica a causa di un falso allarme bomba che era stato postato da un passeggero sui social network e che aveva messo in allerta tutte le misure di protezione e difesa militari. L'allarme si è poi rivelato infondato e l'operazione dei jet si è conclusa con un nulla di fatto.

Sul web si trovano numerosi video che mostrano il jet affiancare il volo di linea della compagnia lowcost inglese Easyjet. Gli aerei militari hanno scortato l'aereo fino all'aeroporto di destinazione e sono stati necessari 4 ore di controlli supplementari a bordo da parte delle autorità per effettuare la verifica sull'allarme bomba. I passeggeri, quindi, sono potuti scendere a terra solo quando i militari hanno confermato la bonifica dell'aeromobile senza trovare nulla che potesse ricondurre a un ordigno.

Solo pochi giorni fa è stata diramata la notizia di un aereo Ita in volo da New York a Roma-Fiumicino che era stato affiancato da una pattuglia di jet sopra i cieli di Marsiglia a causa del reiterato mancato contatto radio tra la cabina i pilotaggio e il centro di controllo aereo di Marsiglia. Su quel caso sono ancora in corso gli accertamenti, anche se la compagnia aerea ha già sollevato dal suo incarico il pilota, che stando alla ricostruzione effettuata dai vertici Ita si sarebbe addormentato ai comandi. Anche in quel caso, i jet militari hanno affiancato l'aereo civile per verificare che a bordo non ci fossero anomalie.

La disavventura dei passeggeri Easyjet va ad aggiungersi ai ritardi subiti in questi giorni dai passeggeri di tutta Europa. Gli aeroporti sono nel caos a causa dei ritardi e delle cancellazioni, che si sommano agli scioperi del personale di volo. Un caos mai provato dal trasporto aereo, che ha portato il direttore operativo della compagnia aerea EasyJet, Peter Bellew, a lasciare l'incarico a seguito delle difficoltà che il vettore sta sperimentando nelle ultime settimane.