Allarme Usa: "Iran pronto a fornire droni alla Russia" | La diretta della guerra

L'Iran si sta preparando a fornire alla Russia droni, inclusi alcuni armati, e ed è pronto ad addestrare le forze del Cremlino al loro utilizzo. È questo l'allarme lanciato poche ore fa dal consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. " Le nostre informazioni indicano che l'Iran si sta preparando ad addestrare le forze russe a usare questi aeromobili a pilotaggio remoto, con le prime sessioni di addestramento previste in luglio ", ha spiegato l'alto funzionario statunitense. " Ma questo è solo un esempio di come la Russia stia guardando a Paesi come l'Iran per le capacità che vengono anche utilizzate per attaccare l'Arabia saudita ", ha aggiunto Sullivan.

In attesa di capire quanti e quali droni riceveranno, sul campo di battaglia le truppe di Mosca stanno conducendo tre differenti avanzate. Nel cuore del Donbass, le forze del Cremlino hanno condotto attacchi di terra a nord-ovest di Slovyansk e ad ovest della città di Donetsk. Allo stesso tempo, sono stati condotti attacchi aerei e di artiglieria intorno a Siversk e Bakhmut. Più a nord ci sono inoltre da segnalare altri attacchi di terra russi a nord-ovest della città di Kharkiv. Secondo quanto riportato dal think tank Institute for the Study of War (ISW), i russi potrebbero continuare a colpire l'area di Slovyansk-Kramatorsk dalle posizioni a nord-ovest lungo il confine tra Kharkiv e l'oblast di Donetsk, per poi prepararsi ad eventuali assalti sia a Slovyansk che a Kramatorsk.

Sul fronte meridionale, l'esercito ucraino ha continuato a colpire depositi di munizioni e punti di comando russi a Kherson e Zaporizhia. Il consigliere del capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kherson, Serhiy Khlan, ha riferito che Kiev ha centrato un sito di comando russo e stoccaggio di attrezzature a Tavriisk, a circa 62 km a est della città di Kherson. Nella notte una serie di grandi esplosioni ha scosso la città di Novaya Kakhovka, sempre nell'oblast di Kherson. Almeno sei persone sono morte ed altre diverse decine sono rimaste ferite. Un " deposito di munizioni degli invasori russi a Novaya Kakhovka, nell'oblast dell'Ucraina meridionale di Kherson, è stato nuovamente attaccato dai difensori ucraini ", ha spiegato il portavoce dell'amministrazione regionale e militare di Odessa Sergiy Bratchuk.

La diretta

Ore 8:58 | Intelligence Gb: "Continuano conquiste territoriali russe a Donetsk"

"Le truppe russe continuano a ottenere piccoli guadagni territoriali nell'oblast di Donetsk con la Russia che afferma di aver preso il controllo della città di Hryhorivka. Le forze russe continuano anche il loro assalto lungo la principale rotta di rifornimento E-40, verso le città di Slovyansk e Kramatorsk", si legge nel report giornaliero dell'intelligence britannica. "È probabile - conclude il rapporto - che le forze russe mantengano la pressione militare sulle forze ucraine mentre si raggruppano e si ricostituiscono per ulteriori prossime offensive".

Ore 8:53 | Intelligence Gb: "Mosca attinge da carceri per rimpiazzare perdite"

"La carenza di personale delle forze armate russe potrebbe costringere la Difesa russa a ricorrere al reclutamento non tradizionale di risorse militari, fra le quali personale dalle prigioni russe per la compagnia militare privata Wagner". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, spiegando questa eventuale mossa come "una difficoltà nel sostituire il numero significativo di vittime russe".

Ore 8:38 | Kiev: "Ucciso un altro generale russo in attacco missilistico a Kherson"

Sarebbe il generale Artem Nasbulin, capo di stato maggiore del 22° corpo d'armata delle forze armate russe, una delle vittime dell'attacco missilistico condotto dagli ucraini contro un posto di comando mobile a Tavriis'k, nell'oblast di Kherson. L'annuncio dell'uccisione dell'alto ufficiale è stato dato da Serhiy Bratchuk, portavoce del capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, su Telegram.

Ore 8:08 | Raffica di attacchi russi contro la città di Mykolaiv

Le forze russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Sienkevych, secondo quanto riporta Ukrinform. Testimoni oculari hanno riferito che le esplosioni sono state udite in tutti i quartieri della città e le unità di difesa antiaerea ucraine sono state attivate. Gli attacchi sono stati lanciati dalla zona della città occupata di Kherson. Per il momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

Ore 7:30 | Usa: Iran darà a Mosca "centinaia" droni anche armati

Gli Stati Uniti hanno informazioni di intelligence secondo cui l'Iran si sta preparando a fornire alla Russia "droni e anche droni armati da utilizzare in Ucraina" e si sta anche preparando ad "addestrare i russi su come usarli". Lo ha detto nel consueto briefing il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Sullivan ha aggiunto che non è ancora chiaro se l'Iran abbia già consegnato uno qualsiasi di questi droni. "Ma questo è solo un esempio di come la Russia stia guardando a Paesi come l'Iran per le capacità che vengono anche utilizzate per attaccare l'Arabia saudita".

Ore 7:00 | Kiev: prime 8 navi straniere arrivate nei porti per esportare prodotti agricoli

Le prime otto navi straniere sono arrivate nei porti dell'Ucraina per esportare prodotti agricoli. Lo hanno dichiarato ieri sera le forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Su richiesta del ministero delle Infrastrutture, le unità della marina delle forze armate ucraine si sono unite all'organizzazione per garantire il trasporto di prodotti agricoli da parte di navi civili attraverso la foce del canale Bystre del fiume Danubio-Mar Nero. Le prime otto navi straniere sono già arrivate nei porti dell'Ucraina", si legge nel rapporto.

Ore 6:30 | Zelensky: "Russia vuole stop forniture a Europa"

"Non c'è dubbio che la Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma anche di interrompere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più urgente. Questo è ciò a cui dobbiamo prepararci per ora, questo è ciò che viene provocato ora". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

Ore 6:00 | Potenti esplosioni a Novaya Kakhovkà: colpito deposito munizioni russo

Almeno sei persone sono morte ed altre diverse decine sono rimaste ferite nella città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson, durante l'attacco di ieri dalle forze armate di Kiev: lo rendono noto le autorità filorusse, citate dall'agenzia Tass. Le autorità ucraine ieri sera avevano comunicato che "un deposito di munizioni degli invasori russi a Novaya Kakhovka è stato nuovamente attaccato dai difensori" dell'Ucraina. In un attacco simile diverse decine di soldati russi sono rimasti uccisi la scorsa settimana.