Altra mossa di Gates: Londra taglia gli aiuti e lui corre in aiuto

Il governo di Londra toglie e Bill Gates restituisce il mal tolto. Sarà un gruppo di filantropi, tra cui la Bill and Melinda Gates Foundation a consegnare quasi 110 milioni di euro di fondi emergenziali ai Paesi stranieri a cui il governo britannico ha tagliato gli aiuti, ridotti quest'anno dallo 0.7% allo 0.5% del reddito nazionale.

Il gruppo, che comprende anche la Children's Investment Fund Foundation, la Elma Foundation e le Open Society Foundations, ha affermato che i fondi di emergenza aiuterebbero i progetti che affrontano le malattie prevenibili e forniscono servizi di pianificazione familiare e salute sessuale. In questo modo si impedirebbe che i farmaci salvavita vengano gettati via perché superano la data di scadenza e garantirebbe alle donne che vivono nelle parti più povere del mondo di evitare gravidanze non pianificate. L'agenzia delle Nazioni Unite per la pianificazione familiare (Unfpa) sembra destinata a perdere circa l'85% dei suoi finanziamenti dal Regno Unito, un calo di circa 130 milioni di sterline.

Bill Gates e Melinda French Gates separati nella vita e, in futuro, forse, anche nelle loro attività filantropiche. La Gates Foundation ha annunciato un piano che permetterà a Melinda French Gates di dimettersi come copresidente e ricevere «risorse personali» dal suo ex marito per le sue opere filantropiche nel caso lei o Bill Gates dovessero decidere di non poter più lavorare insieme.