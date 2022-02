Altro che vegano, il sindaco di New York beccato a mangiare pesce

Figuraccia per il sindaco "vegano" di New York, il democratico Eric Adams, pizzicato in un'osteria italiana a mangiare pesce. Negli ultimi mesi, il primo cittadino della Grande Mela, forse un po' per strizzare l'occhio al politicamente corretto alimentare e alle abitudini più modaiole, aveva dichiarato di amare le insalate e i frullati, spiegando come l'aver sposato la dieta vegana avesse radicalmente cambiato la sua vita e migliorato la sua salute. Come ricorda il New York Times, infatti, l'amore del sindaco Adams per i cibi vegetali è stato un tema della sua campagna elettorale, tanto che due anni fa ha scritto un libro sulle sue abitudini alimentari nel quale affermava di non mangiare prodotti di origine animale. Poi è arrivato Politico, che lo ha colto sul fatto. Un cameriere dell'Osteria La Baia, nel centro di Manhattan, ha riferito lo scorso weekend che Adams solitamente mangia pesce, contariamente a quanto afferma pubblicamente il sindaco. Inizialmente un portavoce di Adams ha provato a smentire l'indiscrezione, spiegando che il sindaco di New York segue una dieta rigorosa a base vegetale e non mangia pesce, salvo poi rimangiarsi la parola nel giro di poche ore. La descrizione del dipendente dell'Osteria La Baia corrispondeva infatti a quella di un pasto che Adams avrebbe ordinato in un altro ristorante di Manhattan, la scorsa estate, che includeva pesce alla griglia e spinaci.

L'ammissione di Adams: "Non sono perfetto, occasionalmente mangio pesce"

La notizia imbarazza l'autoproclamato " primo sindaco vegano" della Grande Mela. Come riferisce il New York Post, infatti, lunedì sera Adams ha finalmente confessato attraverso un comunicato stampa di mangiare talvolta anche il pesce, poche ore dopo essersi rifiutato di rivelare le sue abitudini alimentari in una conferenza stampa mattutina, a Brooklyn. In una nota, il primo cittadino ha svelato il bluff: " Lasciami essere chiaro: il passaggio a una dieta a base vegetale mi ha salvato la vita e aspiro a essere a base vegano il 100% delle volte ", ha detto Adams. " Voglio essere un modello per le persone che seguono o aspirano a seguire una dieta a base vegetale, ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente ho mangiato pesce ", confermando così lo scoop di Politico circa le sue abitudini alimentari. Spiace far notare al sindaco che o si è vegani o non lo si è, non esistono vie di mezzo. E per quanto possa sembrare una questione di poco conto, ha di fatto mentito ai newyorkesi. Ciò nonostante, le parole del sindaco Adams hanno trovato l'approvazione dell'ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. " Rendere una dieta a base vegetale più accessibile a tutti non solo aiuterà a ridurre i nostri costi sanitari, ma aiuterà più persone a sentirsi meglio nella loro vita quotidiana ", ha twittato lunedì l'ex presidente ." Posso parlare per esperienza personale! Ben fatto, @NYCMayor ", ha aggiunto. Un assist di Clinton per cercare di tirare fuori il sindaco dem dai guai in cui si è cacciato con le sue stesse mani.

"Dieta vegana negli ospedali"