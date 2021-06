"Germi di razzismo". Atenei Usa contro latino e greco

Negli Stati Uniti la manìa del politicamente corretto e la conseguente caccia, in ambito universitario e culturale, ai " germi del razzismo " hanno fatto l'ennesima vittima: il latino e il greco. Le lingue classiche sono finite infatti, con l'infuriare della " cancel culture ", nel mirino di due prestigiosi atenei: la Howard University, a Washington D.C., e l'università di Princeton, nel New Jersey. Le due istituzioni educative hanno deciso ultimamente di imprimere una svolta radicale ai loro programmi didattici, con buona pace della loro secolare e rinomata tradizione di ricerca nel filone storico-letterario greco-romano.

I due atenei hanno stabilito che lo studio delle due lingue citate andrà depotenziato per " favorire il proliferare e il diffondersi di una cultura non razzista e della diversità ". Nel dettaglio, Howard, in pieno clima di entusiasmo e di tolleranza verso le posizioni estremiste di Black Lives Matter, ha stabilito di chiudere il proprio dipartimento di Studi classici, nonostante le generazioni di studenti universitari neri che hanno frequentato quest'ultimo e che oggi insegnano e tramandano agli alunni di ogni parte d'America i lasciti culturali del mondo antico. Quanto all'università di Princeton, i suoi vertici hanno deciso di cancellare l’obbligo per i laureati in materie classiche di conoscere il greco e il latino per accedere ai corsi di specializzazione. Un docente di tale ateneo, Dan-el Padilla Peralta, ha quindi rivendicato la bontà della decisione in questione augurandosi che greci e romani vengano " rimossi dai loro piedistalli ", poiché, a suo dire, le lingue classiche sarebbero l'" idioma dell'autorità ".