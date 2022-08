Balli scatenati davanti alla telecamera: è polemica sulla premier Sanna Marin

Il nome di Sanna Marin è diventato popolare negli ultimi mesi, più che per la sua politica, per la sua apparenza. Lei, fatti, è la giovane e bella premier della Finlandia, che dallo scoppio della guerra in Russia ha accelerato le pratiche per l'ingresso nella Nato del suo Paese. Sanna Marin è la premier più giovane del Vecchio continente: a 36 anni si trova a capo di un governo nei Paesi scandinavi e gli ultimi accadimenti internazionali hanno inevitabilmente complicato il suo lavoro. Ma nelle ultime ore, più che per la sua presenza nello scacchiere Nato, per la sua scatenata perfomance ripresa in video durante una festa privata.

Le immagini di Sanna Marin che balla insieme ad alcuni amici davanti alla fotocamera di un telefono sono rapidamente rimbalzate sui telefoni e sui social, facendo il giro del mondo. Molte polemiche che sono piovute sul giovane premier, che però ci ha tenuto a specificare di non assunto droghe durante la festa e si è detta rattristata che " spazi privati siano diventati di dominio pubblico ". La precisazione sulla droga è stata necessaria da parte della premier, visto che nel video si sente qualcuno parlare di " banda della farina ", locuzione della quale, però, Sanna Marin ignora il senso: " Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca ".

Marin, sulle note di popolari artisti rap come Petri Nygård e Antti Tuisku, balla in compagnia di volti noti del jet set finlandese, tra i quali la cantante Alma, l’influencer Janita Autio, la conduttrice televisiva Tinni Wikstroem, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e il parlamentare Ilmari Nurminen. Sanna Marin ha dichiarato che non renderà pubblica l'occasione delle festa né, tanto meno, il luogo, ma in tanti si interrogano ora sulla provenienza delle immagini.