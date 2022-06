"Barbara guerra di aggressione della Russia": Merkel dura contro Putin

Torna a parlare dopo tanto tempo e lo fa nel suo stile: l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha condannato la " barbara guerra di aggressione " che il presidente russo Vladimir Putin sta conducendo sull'Ucraina dal 24 febbraio scorso. Lo ha dichiarato nel suo primo discorso pubblico a sei mesi dalla fine del suo incarico a Berlino nel corso di un evento della Dgb (Confederazione dei Sindacati tedeschi). La Merkel ha definito il conflitto come " un punto di svolta dalle vaste implicazioni ".

"Profonda cesura"

L'intervista è poi proseguita al settimanale Die Zeit, dove l'ex cancelliera ha considerato l'attacco di Putin come " una profonda cesura ", un taglio netto con il passato soprattutto nei rapporti tra Mosca e il mondo occidentale che, chissà quando e se, potranno essere ricuciti. Certamente non a breve vista l'approvazione del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. La Merkel ha espresso chiaramente la propria solidarietà a Kiev " che è stata attaccata e invasa dalla Russia, e al sostegno del loro diritto all'autodifesa ", sostentendo anche tutti gli sforzi che il governo tedesco, l'Ue, gli Stati Uniti e la Nato stanno facendo pur di provare a fermare Putin e riportare la situazione alla normalità pre-invasione.

"Bucha rappresenta l'orrore"

Ad oggi, nessuno può sapere quando e come finirà il conflitto, quando e come ci si siederà ai negoziati e quali territori ucraini diventeranno definitivamente russi. Le conseguenze, però, sono già sotto gli occhi di tutti a iniziare dalle migliaia di morti civili. Ecco che la Merkel a questo punto ricorda come la città Bucha sia il simbolo " di questo orrore " ma anche parlato di una lumino di speranza " in questa infinita tristezza " che deriva dall'enorme sostegno al popolo ucraino di molti Paesi vicini quali Polonia e Moldova. " Non dovremmo mai dare per scontate la pace e la libertà ", ha aggiunto, chiedendo al popolo tedesco di essere parte integrante per l'unità dell'Europa in una situazione, come quella attuale, in cui " è vitale che l'Europa sia coesa ".

"Violazione del diritto internazionale"