“Il bianco attacca il nero”, YouTube blocca per razzismo il canale degli scacchi

Spesso si è portati a pensare che sulla rete tutto è possibile, ma una notizia riportata dall’Independent ha dimostrato in l’esatto contrario. Quasi un paradosso che ha portato YouTube a bloccare uno dei più famosi canali di scacchi per presunto razzismo. Una frase come “ Il bianco attacca il nero ” è stata infatti scambiata dall’intelligenza artificiale, come discriminatoria facendo scattare di conseguenza il blocco del canale.

Questo incredibile fatto è accaduto al giocatore croato di scacchi Antonio Radic, proprietario del canale YouTube Agadmator che è il più famoso al mondo con oltre un milione di iscritti. Secondo quanto riportato dall’Independent, che su questo episodio ha fatto uno studio, i vari riferimenti al bianco e nero, in questo caso il colore degli scacchi, hanno mandato in confusione gli algoritmi addestrati per rilevare frasi razziste o incitamenti all’odio, bloccando di conseguenza l’innocuo canale.

Lo studio è stato portato a termine da due informatici Ashique R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar della Carnegie Mellon University che hanno commentato l’accaduto come possibile. “ Non sappiamo quale strumento venga usato da YouTube ma si affidano all’intelligenza artificiale per rilevare il linguaggio razzista, e quindi questo tipo di incidente può accadere ” hanno spiegato nell’articolo.

Hanno poi fatto una vera e propria dimostrazione raccogliendo oltre 68mila commenti da cinque diversi canali YouTube dedicati agli scacchi e li hanno forniti ai più noti software programmati per scovare l’”hate speeach”, ovvero l’incitamento all’odio. Ne hanno poi scelti mille che erano stati segnalati come inappropriati da almeno uno dei programmi, e li hanno controllati di persona. Il risultato è stato netto: l'82 per cento non conteneva alcun riferimento razzista, solo il gergo tipico dei giocatori di scacchi.