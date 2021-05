Bill e Melinda Gates divorziano

" Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita ". È con una nota ufficiale pubblicata sui social network che Bill Gates e Melinda Gates hanno annunciato il divorzio dopo ventisette anni di matrimonio.

Il fondatore di Microsoft, 65 anni, e sua moglie Melinda, 56 anni, hanno annunciato la rottura attraverso Twitter, svelando di aver a lungo lottato per tenere in vita la relazione: " Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per permettere alle persone di condurre vite in salute e produttive ".

Bill e Melinda Gates si erano conosciuti nel 1987 quando entrambi lavoravano alla Microsoft. Lui come co-fondatore, lei come responsabile del marketing. A far scoccare la scintille fu una cena aziendale, ma Gates impiegò " alcuni mesi prima che mi chiedesse di uscire" , aveva confessato anni dopo la moglie in un'intervista. La coppia si era sposata alle Hawaii sette anni dopo quell'incontro e l'imprenditore, il quarto più ricco al mondo, aveva valutato pro e contro su una lavagna prima di fare il grande passo. Con tre figli nati dalla loro ventennale relazione, Bill e Melinda Gates si sono impegnati nell'assistenza e nelle lotta alla povertà fondando, nel 2000, l'omonima fondazione a loro intitolata.

Continuiamo a condividere una convinzione in quella missione

e continueremo a lavorare insieme nella fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite

La più grande fondazione privata al mondo con beni per oltre 51 miliardi di dollari, impegnata oggi anche nell'accesso all'istruzione, alla tecnologie e allo sviluppo dei vaccini, che continueranno a gestire insieme nonostante il. "- si legge ancora nella nota condivisa su Twitter -".