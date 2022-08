Il Ceo posta il selfie in cui piange ma viene ricoperto da insulti

Braden Wallake ha postato un selfie su Linkedin in cui piange raccontando di aver dovuto licenziare i suoi dipendenti. In poco tempo è stato ricoperto da insulti. Come se questo non bastasse, c’entra anche una lontra marina. Il Ceo dell'azienda Hypersocial non è riuscito con le lacrime a commuovere gli utenti dei social che non si sono affatto inteneriti di fronte al suo viso addolorato. Eppure sembrava proprio essere convinto di riuscirci mettendosi a nudo e cercando di creare una certa empatia: “Ho pensato molto se condividere questa foto oppure no. Di sicuro è la cosa più fragile che ho mai pubblicato. Abbiamo dovuto licenziare alcuni impiegati. Nelle scorse settimane ho visto altri licenziamenti su LinkedIn. Molti di questi dipendono dall'economia, o da altre ragioni. I nostri? Colpa mia" , aveva scritto il manager nel messaggio.

Il post non è piaciuto

Aveva poi aggiunto, quasi a voler prendere le distanze da alcuni suoi colleghi: “Vorrei essere un imprenditore guidato solo dal denaro che non si preoccupa di chi ha ferito lungo la strada. Ma non lo sono. Quindi, voglio solo che le persone vedano che non tutti i Ceo là fuori sono freddi e non si preoccupano quando devono licenziare qualcuno” . Wallake si era detto poi certo che al mondo ci sono centinaia e migliaia di persone come lui, ammettendo: “So che non è professionale dire ai miei dipendenti che li amo ma dal profondo del mio cuore spero che sappiano quanto li amo. Ognuno. Ogni singola storia. Ogni singola cosa che li fa sorridere e ogni singola cosa che li fa piangere. Le loro famiglie. I loro amici. I loro hobby”.

Boom di insulti

Infine, aveva affermato di non riuscire a pensare a un momento peggiore di quello. Al messaggio del Ceo alcuni hanno risposto a favore, ma la maggior parte dei commenti sono stati contrari: il post ha raccolto in poco tempo più di 35mila like e 7.400 commenti, diventando virale. Tra le varie risposte che sono arrivate, una in particolare ha acceso la miccia. A scaldare gli animi è stata infatti la notizia dell’adozione di una lontra marina da parte di Wallake. Sulla sua pagina Instagram il Ceo aveva postato anche il certificato d'adozione in cui il Wwf lo ringraziava per il generoso contributo ricevuto dal manager.