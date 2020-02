Brexit, parla Boris Johnson: "Un nuovo inizio per il Regno Unito"

"Tonight we are leaving the European Union". E un videomessaggio destinato a passare alla storia diffuso dal premier Boris Johnson sui suoi canali social poco fa. Un messaggio, pubblicato allo scoccare della mezzanotte di Bruxelles della durata di tre minuti e trentatrè secondi nel quale BoJo celebra l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, dopo 47 anni. Johnson ha spiegato che questo, per molte persone, " è un momento di straordinaria speranza ". Altre, ha ammesso, " provano un senso di ansia e smarrimento e, infine c'è un terzo gruppo, forse il più numeroso, che sta iniziando a temere che la lotta politica " sulla Brexit " non arriverà mai alla fine ". " Capisco tutti questi sentimenti - ha sottolineato Johnson - e il nostro lavoro come governo, il mio lavoro, adesso è di tenere insieme questo Paese e di andare avanti ".

La cosa più importante da dire questa notte, ha osservato, " è che questa sera " non è la fine " ma un nuovo inizio ". " Abbiamo obbedito al popolo - ha affermato il premier britannico salutando l'Unione europea - ci siamo ripresi gli strumenti dell'auto-governo ". Facendo sempre riferimento alla volontà del popolo della Gran Bretagna, il premier ha ricordato che il giudizio sull'appartenenza all'Unione europea è stato espresso " non una, ma due volte " nelle urne dagli elettori. In uno dei passaggi chiave del discorso di Boris Johnson, il primo ministro ha osservato, a proposito dell'Unione europea, che " con tutta la sua forza e tutte le sue ammirevoli qualità, la Ue in 50 anni si è evoluta in una direzione che non andava più bene per questo Paese ". Bojo ha voluto sottolineare che la Brexit rappresenta un " momento di autentico rinnovamento e cambiamento nazionale " che consentirà al Regno Unito di " controllare l'immigrazione ", " creare porti franchi " e " liberare " l'industria della pesca.