Bufera su Amazon. Il suo nuovo logo "ricorda il volto di Hitler"

Il colosso americano dell’e-commerce Amazon è di recente finito nella bufera poiché il suo nuovo logo ricordava “ la faccia di Hitler ”. A finire nella bufera era infatti finita la nuova icona della app del sito di acquisti online, modificata a gennaio. Per alcuni utenti, la nuova immagine richiamava appunto il sorriso e i baffetti del leader nazista, costringendo l’azienda a fare in questi giorni una modifica al logo incriminato. Prima di tale scandalo, il gruppo Amazon era già stato accusato di simpatie fasciste da alcuni internauti, che avevano scovato, in vendita sul catalogo elettronico aziendale, T-shirt inneggianti al dittatore cileno Pinochet o gadget dedicati al lager di Auschwitz.

Stavolta, il colosso Usa è stato di nuovo accusato di fascismo per avere modificato “ in modo sinistro ” il proprio storico logo. All’inizio di quest’anno, Amazon ha infatti sostituito il suo vecchio logo, che era un carrello celeste, con un’icona minimalista: uno sfondo color cartone che ricorda i pacchi spediti, la freccia nera a “ sorriso ” che è il simbolo dell'azienda e, sopra, un disegno celeste con una linea spezzata che richiama il nastro adesivo che sigilla le spedizioni. Molti utenti hanno però visto in quella linea celeste spezzata e in quella freccia nera a sorriso il volto del dittatore nazista. Quell'etichetta celeste ricordava i baffetti del Fuhrer, mentre la freccia di Amazon rievocava il ghigno del padre del nazismo. La presunta somiglianza tra la nuova icona Amazon e il sorriso di Hitler ha di conseguenza acceso polemiche a non finire su Internet, tanto da spingere la compagnia americana a correggere il suo nuovo simbolo.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

A neanche un mese dal lancio, l'immagine dell'app è stata di conseguenza modificata una seconda volta, grazie a un piccolo ritocco. La nuova icona è grosso modo uguale alla precedente, tranne che per un dettaglio. Nell’ultimo simbolo c'è sempre lo sfondo color cartone e la freccia a forma di sorriso, ma il nastro adesivo celeste è desso rettangolare, senza linee spezzate, e ha inoltre un angolino rialzato come a sottolineare che il nastro da pacchi è pronto per essere rimosso. Finora, pare che le correzioni fatte da Amazon al logo a tempo di record abbiano calmato e soddisfatto il web.