C'è l'accordo. Draghi e Macron firmano il Trattato del Quirinale

Per Italia e Francia è il grande giorno, quello della firma del "Trattato del Quirinale", precisamente il Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata. Si tratta di un momento molto importante nella storia recente delle relazioni tra i due Paesi, e l'arrivo del presidente francese, Emmanuel Macron, a Roma, ne è la testimonianza. Dopo anni di trattative, alti e bassi, incomprensioni, rivalità e errori di comunicazione, Italia e Francia appaiono sulla stessa frequenza e firmano un accordo che cambia il quadro politico europeo. Ed è su questo che puntano sia Macron che Draghi, soprattutto dopo la fine dell'era di Angela Merkel in Germania. Un momento che per molti osservatori rappresenta il passaggio di testimone dalla Cancelliera tedesca alla coppia composta dal presidente francese e dal premier italiano, entrambi riconosciuti come ultime figure di riferimento dell'Unione europea.

La carimonia della firma

La firma è avvenuta al Quirinale poco dopo le ore nove. Macron, dopo aver ricevuto gli onori militari, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Draghi e dalle due delegazioni, quella italiana e quella francese. Per l'Italia presenti il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, il titolare della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e quello dell'Interno Luciana Lamorgese, oltre al sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. Un gruppo di ministri che rappresenta in modo sintetico tutti i punti del Trattato del Quirinale e che conferma la complessità di un accordo di cui ancora non sono chiari tutti i contorni. La firma è stata seguita da un lungo appaluso delle due delegazioni e da una intensa stratta di mano tra Mattarella, Macron e Draghi. Subito dopo, al termine della cerimonia, sono stati eseguiti gli inni nazionali, mentre gli aerei delle Frecce Tricolori e della Patrouille de France salutavano la firma del trattato sorvolando il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana e di quella francese.

L'occhio all'Europa